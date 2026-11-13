Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από εντατικές διπλωματικές συνομιλίες που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, ο Αμερικανός απεσταλμένος ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να διευρυνθεί ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτόν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Οι πρόσφατες διπλωματικές επαφές

Οι δηλώσεις του Τζάρεντ Κούσνερ έγιναν μετά από τρεις ημέρες εντατικής διπλωματίας, οι οποίες είχαν ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, με αμερικανική μεσολάβηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί από τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτές οι συζητήσεις περιλάμβαναν λεπτομερείς τριμερείς διαπραγματεύσεις με τις ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες.

Στο πλαίσιο αυτών των διπλωματικών προσπαθειών, ο Αμερικανός απεσταλμένος ταξίδεψε στη Μόσχα για απευθείας συζητήσεις με τον Πρόεδρο Πούτιν, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δουβλίνο για συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με διαβουλεύσεις με τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας από την Ουκρανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Πολωνία. Έχει γίνει σημαντική δουλειά για την επανεκκίνηση των απευθείας διαπραγματεύσεων μετά από πολλούς μήνες.

Η προετοιμασία της μεγαλύτερης ανταλλαγής αιχμαλώτων

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για μια ανταλλαγή αιχμαλώτων μεγάλης κλίμακας ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Εργαζόμαστε για αυτή που θα ήταν η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου, δυνητικά επανενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους με τις οικογένειές τους».

Ο ειδικός απεσταλμένος δεν παρέθεσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των αιχμαλώτων που ενδέχεται να ανταλλαγούν, ούτε για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συμφωνίας. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές προοπτικές που προέκυψαν από τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές, παρά τις σοβαρές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Διεύρυνση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Πέρα από την ανταλλαγή αιχμαλώτων, ο Αμερικανός απεσταλμένος ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να διευρυνθεί ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η διεύρυνση αυτή προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για ευρύτερη εμπλοκή στη διαδικασία.

Οι συνομιλίες έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην κατανόηση των ανησυχιών και των δύο πλευρών, στον εντοπισμό πιθανών λύσεων και στην καθιέρωση μιας πορείας προς τα εμπρός. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από πολλούς μήνες χωρίς απευθείας διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια για επανεκκίνηση του διαλόγου σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο.

Πρόοδος και προοπτικές

Οι πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την κατανόηση των ανησυχιών τόσο της ρωσικής όσο και της ουκρανικής πλευράς. Έχουν αναγνωριστεί πιθανές λύσεις και έχει καθοριστεί μια πορεία προς τα εμπρός για τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το επίτευγμα θεωρείται σημαντικό, καθώς σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των απευθείας συνομιλιών μετά από μακρά περίοδο.

Παρά τις συνεχείς σοβαρές διαφωνίες που παραμένουν σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης, η πρωτοβουλία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων και η διεύρυνση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων αναδεικνύονται ως σημαντικές ανθρωπιστικές και διπλωματικές προοπτικές. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την επανένωση χιλιάδων ανθρώπων με τις οικογένειές τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis