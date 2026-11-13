Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξέσπασε σε γέλια για τις διαδηλώσεις του κλίματος

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στο οποίο ξεσπά σε γέλια. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ντοκιμαντέρ, όταν η Τούνμπεργκ πληροφορήθηκε ότι το κίνημα Fridays for Future εξακολουθεί να πραγματοποιεί διαδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή. Η αντίδρασή της, συνοδευόμενη από την ερώτηση «Αλήθεια; Ακόμα το κάνουν αυτό;», προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Η στιγμή της έκπληξης και των γέλιων

Το περιστατικό που προκάλεσε τις αντιδράσεις καταγράφηκε σε ένα απόσπασμα του ντοκιμαντέρ με τίτλο «On Tanks into the Climate Crisis: How Activism is Criminalised». Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συμμετέχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενημερώθηκε για μια συγκεκριμένη εξέλιξη που αφορούσε το κίνημα για το κλίμα.

Συγκεκριμένα, η ακτιβίστρια πληροφορήθηκε ότι την ίδια ημέρα που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα, το κίνημα Fridays for Future είχε προγραμματίσει μια κινητοποίηση στη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο. Αυτή η πληροφορία φαίνεται να την αιφνιδίασε, προκαλώντας μια άμεση και έντονη αντίδραση.

Η αρχική της αντίδραση ήταν έκπληξη, εκφράζοντας την απορία της με την ερώτηση «Αλήθεια;». Αμέσως μετά, η 23χρονη Σουηδή ακτιβίστρια ξέσπασε σε δυνατά γέλια, μαζί με μία φίλη της που βρισκόταν στο πλευρό της. Τα γέλια συνεχίστηκαν, καθώς η Τούνμπεργκ αναρωτήθηκε εκ νέου: «Ακόμα το κάνουν αυτό;», με τις δύο γυναίκες να μην μπορούν να συγκρατηθούν.

Το ιστορικό του κινήματος και η Τούνμπεργκ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2018, όταν ξεκίνησε τις μαθητικές κινητοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή. Αυτές οι κινητοποιήσεις αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία του κινήματος Fridays for Future, το οποίο γρήγορα απέκτησε παγκόσμια απήχηση.

Το κίνημα αυτό κατάφερε να κινητοποιήσει εκατομμύρια νέους ανθρώπους σε διάφορες χώρες, φέρνοντας το ζήτημα της κλιματικής κρίσης στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Η Τούνμπεργκ αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή και σύμβολο του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος για μια ολόκληρη γενιά.

Οι διαδηλώσεις του Fridays for Future, οι οποίες ξεκίνησαν με την πρωτοβουλία της Τούνμπεργκ, συνεχίζουν να πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα, με νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η πληροφορία για τη συνέχιση αυτών των κινητοποιήσεων ήταν αυτή που προκάλεσε την απρόσμενη αντίδραση της ακτιβίστριας.

Η εντολή «Cut!» και οι αντιδράσεις στα social media

Μετά το ξέσπασμα των γέλιων και τις ερωτήσεις της, η Γκρέτα Τούνμπεργκ ακούγεται να δίνει την εντολή «Cut!», ζητώντας τη διακοπή της λήψης. Αυτό το στιγμιότυπο, όπως και ολόκληρο το απόσπασμα, κυκλοφόρησε και προκάλεσε άμεσα έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες των social media εξέφρασαν την έκπληξή τους και τη δυσαρέσκειά τους για την αντίδραση της ακτιβίστριας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ορισμένοι θεώρησαν ότι η Τούνμπεργκ ειρωνεύτηκε τους νέους που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις για το κλίμα.

Τα επικριτικά σχόλια επικεντρώθηκαν στην αντίφαση που φάνηκε να υπάρχει μεταξύ της αντίδρασής της και του ρόλου της ως εμπνεύστριας και ηγέτιδας του κινήματος. Η ειρωνεία που αποδόθηκε στην αντίδρασή της, ειδικά προς όσους συνεχίζουν τον αγώνα που η ίδια ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια, αποτέλεσε το κύριο σημείο των αρνητικών σχολίων στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από: Newsit