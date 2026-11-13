Παγκόσμια επιχείρηση κατά κυκλωμάτων του dark web: 354 συλλήψεις και κατασχέσεις εκατομμυρίων

Σε μια τεράστιας κλίμακας διεθνή αστυνομική επιχείρηση, η οποία συντονίστηκε από την Europol και έφερε την κωδική ονομασία «TorNado», πραγματοποιήθηκαν 354 συλλήψεις σε 14 χώρες. Η δράση αυτή είχε ως κεντρικό στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στο dark web, δηλαδή στο λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο».

Ο απολογισμός της επιχείρησης περιλαμβάνει την κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πυροβόλων όπλων, καθώς και μετρητών και κρυπτονομισμάτων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Η διεθνής επιχείρηση «TorNado»

Η επιχείρηση «TorNado», που συντονίστηκε από την Europol, εστίασε στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών ενεργειών που οργανώνονται και υλοποιούνται μέσω του dark web. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα χρονικό διάστημα που εκτείνεται από τον Μάιο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026, σηματοδοτώντας μια μακροχρόνια και συντονισμένη προσπάθεια των αρχών.

Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς κινητοποίησης, διεξήχθησαν εκατοντάδες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου, με βασικό στόχο την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που χρησιμοποιούν το σκοτεινό διαδίκτυο για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ο απολογισμός των συλλήψεων

Συνολικά, η επιχείρηση οδήγησε σε 354 συλλήψεις σε 14 χώρες. Οι περισσότερες από αυτές τις συλλήψεις καταγράφηκαν σε πέντε συγκεκριμένες χώρες, αναδεικνύοντας την ένταση των επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκαν 132 συλλήψεις, στη Βρετανία 59, στην Ουγγαρία 45, στη Γερμανία 41 και στη Γαλλία 23. Αυτές οι χώρες αποτέλεσαν τα κύρια σημεία όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άτομα που εμπλέκονταν στα εγκληματικά δίκτυα του dark web.

Οι εκτεταμένες κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων

Από τη διεθνή αστυνομική επιχείρηση, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 5,8 τόνων ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 152 πυροβόλα όπλα, καθώς και μετρητά και κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Ευρώπη, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις σχεδόν ενός τόνου ελεγχόμενων ουσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγιναν κατασχέσεις 4,8 και πλέον τόνων ναρκωτικών, 152 πυροβόλων όπλων, καθώς και 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ρευστό και κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δηλώσεις αξιωματούχων για την απειλή του dark web

Η Europol, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, σχολίασε πως «η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web, που συνεχίζουν να προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη συνεχή πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην καταπολέμηση του εγκλήματος στο διαδίκτυο.

Ο Κρίστοφερ Ράια, υποδιευθυντής της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), σημείωσε ότι «η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web». Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι ταυτοποιήθηκαν «μεγάλους πωλητές στο dark web» και εξαρθρώθηκαν «στοιχεία-κλειδιά των κυκλωμάτων τους», χάρη στα οποία συνέχιζαν να δρουν.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην κοινή δράση

Στη διεθνή αυτή επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από διάφορες χώρες. Μεταξύ των χωρών που συνέβαλαν στην κοινή δράση ήταν η Αυστραλία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία αυτών των αρχών ήταν καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης και την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που δρουν παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Newsit