Η επιχείρηση «TorNado» χτύπησε διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών στο dark web

Σαρωτικό χτύπημα δέχθηκαν διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσαν μέσω του dark web, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών 14 χωρών. Η επιχείρηση, με την ονομασία «TorNado», συντονίστηκε από τη Europol και οδήγησε σε συνολικά 354 συλλήψεις. Κατά τη διάρκειά της, κατασχέθηκαν τόνοι ναρκωτικών ουσιών, δεκάδες όπλα, καθώς και τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Εκτεταμένο χτύπημα στο dark web

Η επιχείρηση «TorNado» αποτελεί μια σημαντική διεθνή προσπάθεια για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, εστιάζοντας στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικές αρχές 14 χωρών συνεργάστηκαν στενά υπό τον συντονισμό της Europol, πραγματοποιώντας εκατοντάδες επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Η δράση αυτή διεξήχθη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από τον Μάιο του 2025 και ολοκληρώνοντας τον Οκτώβριο του 2026. Το εύρος και η διάρκεια της επιχείρησης υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα των δικτύων που δρουν στο dark web και την ανάγκη για συντονισμένες διεθνείς απαντήσεις.

Απολογισμός συλλήψεων και κατασχέσεων

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο αριθμός των συλλήψεων ανήλθε στις 354, με τις περισσότερες να καταγράφονται σε συγκεκριμένες χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό με 132 συλλήψεις, ακολουθούμενες από τη Βρετανία με 59 συλλήψεις. Στην Ουγγαρία έγιναν 45 συλλήψεις, στη Γερμανία 41 και στη Γαλλία 23, αναδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική έκταση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Στην Ευρώπη, οι αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, σχεδόν ένας τόνος ελεγχόμενων ουσιών αφαιρέθηκε από την αγορά. Μεταξύ των κατασχεθέντων ναρκωτικών περιλαμβάνονταν αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη, επιβεβαιώνοντας την ποικιλία των ουσιών που διακινούνταν μέσω του dark web.

Εντυπωσιακά ευρήματα στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτέλεσαν ένα από τα κύρια μέτωπα της επιχείρησης, με τα αποτελέσματα των ερευνών να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Στην αμερικανική επικράτεια, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 4,8 τόνων ναρκωτικών. Αυτή η ποσότητα υπογραμμίζει το μέγεθος των κυκλωμάτων που δρούσαν και την έκταση της διακίνησης.

Επιπλέον, τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ήταν τεράστια, φτάνοντας τα 150 εκατομμύρια ευρώ σε ρευστό και κρυπτονομίσματα, γεγονός που υπογραμμίζει την οικονομική κλίμακα της παράνομης δράσης. Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, στις ΗΠΑ κατασχέθηκαν επίσης 152 πυροβόλα όπλα, γεγονός που αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Δηλώσεις αξιωματούχων και η ανθεκτικότητα των κυκλωμάτων

Σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, η Europol σχολίασε ότι η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web. Παρά τις συνεχείς εξαρθρώσεις και τις προσπάθειες των αρχών, τα κυκλώματα αυτά συνεχίζουν να προσαρμόζονται και να βρίσκουν νέους τρόπους δράσης, καθιστώντας τον αγώνα εναντίον τους διαρκή.

Ο Κρίστοφερ Ράια, υποδιευθυντής της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), σημείωσε ότι η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web. Ο κ. Ράια δήλωσε πως ταυτοποιήθηκαν μεγάλοι πωλητές στο dark web και διαβεβαίωσε ότι εξαρθρώθηκαν στοιχεία-κλειδιά των κυκλωμάτων τους, τα οποία τους επέτρεπαν να συνεχίζουν τη δράση τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis