Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να «τελειώσει με την Κούβα» έως το 2029

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να έχει διευθετήσει το ζήτημα της Κούβας πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, δηλαδή έως τον Ιανουάριο του 2029. Η τοποθέτηση αυτή έγινε την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα εάν εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο νησί.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Κούβα. Η χώρα αυτή αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία οφείλεται σε περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων.

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την Κούβα

Κατά τη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως εάν προτίθεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για την «απελευθέρωση» της Κούβας. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη ως προς την πρόθεσή του να επιλύσει το ζήτημα, αλλά ασαφής ως προς τα μέσα: «Θέλω να έχω τελειώσει με την Κούβα πριν φύγω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις κινήσεις που σχεδιάζει η Ουάσιγκτον. Ωστόσο, περιέγραψε την κατάσταση στο νησί με ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η κατάσταση στο νησί και η παρακολούθηση από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα ως ένα «αποτυχημένο μέρος, έθνος, όπως θες να το πεις». Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα πάει πολύ άσχημα».

Επιπλέον, η Κούβα αντιμετωπίζει μία σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία προκύπτει από τους περιορισμούς στην προμήθεια καυσίμων. Αυτή η κατάσταση προστίθεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως αυτές περιγράφηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική πολιτική

Σημαντικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση του ζητήματος της Κούβας έχουν ανατεθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο κατέχει τις θέσεις του υπουργού Εξωτερικών και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, γεγονός που υπογραμμίζει τον κεντρικό του ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον συνεργάτη του με τη φράση: «Πολύ καλός, ταλαντούχος τύπος, τον λένε Μάρκο». Ο Μάρκο Ρούμπιο, έχοντας κουβανική καταγωγή, συγκαταλέγεται στους πλέον έντονους πολέμιους της κυβέρνησης της Αβάνας.

Ενίσχυση των μέτρων οικονομικής πίεσης

Η συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο στη διαμόρφωση της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα είναι καθοριστική, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα οικονομικής πίεσης. Αυτή η ενίσχυση των μέτρων αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ουάσιγκτον για τη διευθέτηση του ζητήματος της Κούβας, όπως έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Κούβα, με την κυβέρνηση να συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη των δηλωμένων στόχων της, πριν από τη λήξη της τρέχουσας προεδρικής θητείας.

Με πληροφορίες από: Enikos