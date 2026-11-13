Οι ΗΠΑ απέδωσαν πάνω από 12 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων

Περισσότερα από 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια απέδωσε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις αρχές της Βενεζουέλας, ποσό που προέρχεται από έσοδα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της χώρας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε μια εμπιστευτική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Συνολικά, πάνω από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν σε λογαριασμό υπό αμερικανική διαχείριση, με ένα μέρος να παραμένει διαθέσιμο για μελλοντικές πληρωμές.

Η διαχείριση των εσόδων της Βενεζουέλας

Η εμπιστευτική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταγράφει τη διαχείριση των εσόδων της Βενεζουέλας από τις αμερικανικές αρχές, αποκαλύπτοντας ότι περισσότερα από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν σε λογαριασμό υπό αμερικανική διαχείριση. Αυτά τα κεφάλαια προέρχονται από δραστηριότητες που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας. Από το συνολικό ποσό, 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια αποδόθηκαν στις αρχές της χώρας, ενώ 168,6 εκατομμύρια δολάρια παρέμεναν διαθέσιμα για μελλοντικές πληρωμές στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο λογαριασμός αυτός, γνωστός ως «Venezuela Custody Account», πιστώθηκε με τα εν λόγω ποσά, τα οποία προέρχονται από επαληθευμένες και εγκεκριμένες οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας. Αρχικά, ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε ανοιχτεί στο Κατάρ, ωστόσο πλέον τελεί υπό τον έλεγχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση των εσόδων της Βενεζουέλας από τις εξαγωγές.

Το πλαίσιο των εξελίξεων και η χρονική περίοδος

Η απόδοση των εσόδων από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας στις αρχές της χώρας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ έλαβε χώρα μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό στις 3 Ιανουαρίου. Η περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της έκθεσης καλύπτει το διάστημα από τις 3 Ιανουαρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο κατατέθηκαν στον λογαριασμό «Venezuela Custody Account» πάνω από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ από την εταιρεία συμβούλων KPMG, δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Παρότι φέρει ημερομηνία 29 Οκτωβρίου, διαβιβάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο στις αρχές Νοεμβρίου. Η εφημερίδα New York Times ήταν η πρώτη που αναφέρθηκε στο περιεχόμενό της.

Οι φυσικοί πόροι της Βενεζουέλας

Το πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή κρατικών εσόδων για τη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού παγκοσμίως. Πέρα από το πετρέλαιο, στα έσοδα της χώρας συνεισφέρουν επίσης η εξόρυξη χρυσού και άλλων μετάλλων. Επιπλέον, η παραγωγή λιπασμάτων αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που ενισχύει τα έσοδα της Βενεζουέλας από τους φυσικούς της πόρους.

Αυτή η ποικιλία φυσικών πόρων καθιστά τη Βενεζουέλα μια χώρα με σημαντικό γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον, ειδικά όσον αφορά την παγκόσμια αγορά ενέργειας και πρώτων υλών. Η διαχείριση των εσόδων από αυτούς τους πόρους είναι κεντρικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Δηλώσεις αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σχετικά με τα κεφάλαια αυτά, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προέβη σε δηλώσεις, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο αξιωματούχος τόνισε πως «τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιοκτησία της Βενεζουέλας και διακρατούνται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με την ιδιοκτησία των εσόδων, παρά την αμερικανική διαχείριση του λογαριασμού.

Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων της Βενεζουέλας, όπως αυτή καταγράφεται στην έκθεση της KPMG, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών παρέχει μια εικόνα για τις οικονομικές ροές που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας υπό τις παρούσες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Enikos