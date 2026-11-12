Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Γιατρός ο δράστης, διαμάχη για μούχλα το κίνητρο

Σοβαρό περιστατικό συγκλόνισε την Ουάσινγκτον, όταν ένας εύπορος γιατρός, ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης των πυροβολισμών σε γυμναστήριο της πόλης. Το πρωί της Πέμπτης, ο Λάμπερτ άνοιξε πυρ εντός του γυμναστηρίου του ισογείου, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου. Μετά την επίθεση, ο δράστης ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του στον έβδομο όροφο για περίπου μία ώρα, προτού τελικά αυτοκτονήσει, θέτοντας τέλος στο τραγικό συμβάν.

Η αιτία της τραγωδίας: Μια διαμάχη για τη μούχλα

Πίσω από την τραγική πράξη του Δρ. Ματ Λάμπερτ φαίνεται να κρύβεται μια μακροχρόνια διαμάχη με την Ένωση Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole», στην οποία ανήκει το κτίριο όπου διέμενε. Ο Λάμπερτ, ένας εύπορος γιατρός στην εντατική, είχε μηνύσει την Ένωση τον Μάρτιο του 2025, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα με την εμφάνιση μούχλας στο διαμέρισμά του.

Το διαμέρισμα, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων, βρίσκεται στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του γιατρού, οι εργασίες επισκευής που πραγματοποιούνταν στο κτίριο, και οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση ικριωμάτων και κουρτινών γύρω από αυτό, ήταν η αιτία για την εξάπλωση της μούχλας στο σπίτι του.

Οι συνθήκες διαβίωσης και οι νομικές ενέργειες

Στην αγωγή που κατέθεσε τον Μάρτιο του 2025, ο Δρ. Λάμπερτ υποστήριζε ότι πριν από τις εργασίες αποκατάστασης, το διαμέρισμά του «δεν παρουσίαζε σημαντική εισροή νερού, μούχλα, μυρωδιές μούχλας, συσσώρευση υγρασίας ή συναφείς ζημιές». Ωστόσο, μετά την επένδυση του κτιρίου, η κατάσταση άλλαξε δραματικά, με το σπίτι του να «υποφέρει από υποψία εισροής νερού, μούχλα, σημαντική συσσώρευση υγρασίας και/ή συναφείς ζημιές».

Οι δυσκολίες στην καθημερινότητά του φάνηκαν και από μια ανάρτηση την Τετάρτη σε λογαριασμό στο X που συνδέεται με τον Λάμπερτ. Μαζί με φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμα, η ανάρτηση έγραφε: «Δύο χρόνια πολυτελούς διαβίωσης (και η αρχή μιας περιόδου 6 μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήρα, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος)», περιγράφοντας τις συνθήκες που βίωνε ο ίδιος.

Το χρονικό της επίθεσης και η αντίδραση των αρχών

Το πρωί της Πέμπτης, ο Δρ. Λάμπερτ, ο οποίος κατοικούσε στον 7ο όροφο του κτιρίου «Metropole», προχώρησε στην επίθεση. Άνοιξε πυρ μέσα στο γυμναστήριο του ισογείου, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου. Μετά την πράξη του, ο δράστης έτρεξε πίσω στο διαμέρισμά του, όπου ταμπουρώθηκε για περίπου μία ώρα, προτού τελικά αυτοκτονήσει, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης Περιφέρειας, η οποία κατοικεί στην ίδια περιοχή, παρείχε προκαταρκτικές πληροφορίες για το συμβάν. Ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είχε ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο άτομο μέσα στο γυμναστήριο. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι ο Λάμπερτ βρισκόταν σε εν εξελίξει δικαστική διαμάχη σχετικά με ένα ζήτημα που αφορούσε την πολυκατοικία στην οποία διέμενε.

Το προφίλ του Δρ. Ματ Λάμπερτ

Ο Ματ Λάμπερτ, σύμφωνα με την προσωπική του ιστοσελίδα, ήταν ένας «πιστοποιημένος από το συμβούλιο ιατρός επειγόντων περιστατικών με πάνω από δύο δεκαετίες κλινικής εμπειρίας». Εκτός από την ιατρική του ιδιότητα, περιγραφόταν και ως στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, διαθέτοντας «βαθιά γνώση των κανονισμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του αντίκτυπού τους στην υιοθέτηση της τεχνολογίας».

Στην ίδια ιστοσελίδα, ο Λάμπερτ δήλωνε ότι μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ των «βουνών της Δυτικής Βιρτζίνια και της γειτονιάς Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον». Η Μπρουκ Πίντο εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι «είναι τόσο λυπηρό και τόσο παράλογο να σκοτώνεις κάποιον εξαιτίας μιας διαμάχης που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis