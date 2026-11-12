Το Ισραήλ κήρυξε persona non grata τον Ζαν-Λικ Μελανσόν – «Δεν ζήτησα να πάω», απαντά ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

Το Ισραήλ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απαγόρευσης εισόδου στο έδαφός του για τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον επικεφαλής του γαλλικού κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, γνωστού ως «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI). Η απόφαση αυτή, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, αιτιολογήθηκε από την ισραηλινή πλευρά με την ύπαρξη μιας «εξαιρετικά εχθρικής θέσης απέναντι στο Ισραήλ» που αποδίδεται στο κόμμα του Μελανσόν.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη γαλλική προεδρία, αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση. Σε μια πρώτη του δήλωση στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info, ο Μελανσόν εξέφρασε την έκπληξή του, δηλώνοντας ότι του «έχει απαγορευτεί η είσοδος σε ένα έδαφος στο οποίο ουδέποτε ζήτησα να εισέλθω». Πρόσθεσε επίσης ότι «λυπάται που η κυβέρνηση του Ισραήλ με κυνηγά με αυτόν τον τρόπο», υπογραμμίζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη.

Οι αιτιάσεις του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε λεπτομερή ανακοίνωση σχετικά με τους λόγους της απαγόρευσης. Σύμφωνα με αυτή, «το Ισραήλ θα αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να το βλάψουν». Η ανακοίνωση καθιστά σαφές ότι η χώρα «δεν θα επιτρέψει σε άτομα που ενεργούν εναντίον των συμφερόντων του και υποκινούν μίσος εναντίον των πολιτών του να εισέλθουν στο έδαφός του».

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες που αποδίδονται στον Ζαν-Λικ Μελανσόν και τη «Ανυπότακτη Γαλλία» είναι πολλαπλές. Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι έχουν γίνει δηλώσεις που διατυπώνουν «ψευδείς κατηγορίες για εγκλήματα που αποδίδονται στο Ισραήλ». Επιπλέον, τονίζεται ότι ο Μελανσόν κάλεσε «γαλλικά πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν παράνομους στολίσκους με προορισμό τη Γάζα», μια ενέργεια που θεωρήθηκε ως άμεση πρόκληση και ενάντια στα συμφέροντα του Ισραήλ.

Προηγούμενες δηλώσεις του Μελανσόν

Η απόφαση του Ισραήλ έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων και θέσεων που έχει εκφράσει ο Ζαν-Λικ Μελανσόν. Μόλις το προηγούμενο Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Παρίσι, όπου παρουσίαζε το πρόγραμμα του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), ο Γάλλος πολιτικός είχε προβεί σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο Μελανσόν είχε κατηγορήσει εκ νέου για «γενοκτονία» στη Γάζα, μια κατηγορία την οποία το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Επιπλέον, είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην «σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή. Αυτές οι δηλώσεις φαίνεται να αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η επέκταση της απαγόρευσης και σε άλλα στελέχη

Η απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ δεν αφορά αποκλειστικά τον Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ο υπουργός Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει και για την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Ματίλντ Πανό.

Η απόφαση για την κυρία Πανό αιτιολογήθηκε με παρόμοιους λόγους, καθώς και αυτή φέρεται να έχει προβεί σε δηλώσεις που διατυπώνουν «ψευδείς κατηγορίες για εγκλήματα που αποδίδονται στο Ισραήλ», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. Η επέκταση της απαγόρευσης υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει όσους θεωρεί ότι δρουν εναντίον των συμφερόντων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki