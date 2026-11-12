Ο εύπορος γιατρός δράστης των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον: Μια διαμάχη για τη μούχλα οδήγησε στο φονικό

Ένας εύπορος γιατρός αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης που συγκλόνισε την Ουάσινγκτον την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σε γυμναστήριο, είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, με έναν από τους τραυματίες να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης, ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, φέρεται να οδηγήθηκε στην αποτρόπαια πράξη του λόγω μιας διαμάχης που είχε με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου του, η οποία αφορούσε την παρουσία μαύρης μούχλας στο ακριβό του διαμέρισμα.

Ο δράστης και η ταυτότητά του

Ο Δρ. Ματ Λάμπερτ, ο οποίος διέμενε στο ρετιρέ του κτιρίου όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, περιγράφεται στην προσωπική του ιστοσελίδα ως πιστοποιημένος από το συμβούλιο ιατρός επειγόντων περιστατικών. Διαθέτει πάνω από δύο δεκαετίες κλινικής εμπειρίας και είναι στέλεχος στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Λάμπερτ έχει βαθιά γνώση των κανονισμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του αντίκτυπού τους στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Ο ίδιος δήλωνε ότι μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ των βουνών της Δυτικής Βιρτζίνια και της γειτονιάς Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον, όπου βρισκόταν το διαμέρισμά του, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η διαμάχη για τη μούχλα και η αγωγή

Η βασική αιτία που φέρεται να οδήγησε τον Δρ. Λάμπερτ στην πράξη του ήταν μια μακροχρόνια διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου του. Η διαφωνία αφορούσε την παρουσία μαύρης μούχλας στο ρετιρέ του, ένα ζήτημα που τον απασχολούσε έντονα.

Τον Μάρτιο του 2025, ο Δρ. Λάμπερτ είχε ασκήσει αγωγή κατά της Ένωσης Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole». Στην αγωγή του, ισχυριζόταν ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου στην Ουάσινγκτον, οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση σκαλωσιάς και κουρτινών γύρω από αυτό, είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της μούχλας μέσα στο σπίτι του. Μια ανάρτηση την Τετάρτη σε λογαριασμό στο X που συνδέεται με τον Λάμπερτ, ανέφερε: «Δύο χρόνια ζωής στην πολυτέλεια (και η αρχή έξι μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήριο, σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού και μαγείρεμα)», συνοδευόμενη από φωτογραφίες που έδειχναν τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμα στο Λόγκαν Σέρκλ.

Το χρονικό της επίθεσης

Το πρωί της Πέμπτης, ο Δρ. Λάμπερτ άρχισε να πυροβολεί μέσα στο γυμναστήριο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Στο γυμναστήριο βρίσκονταν περίπου 50 άτομα την ώρα της επίθεσης, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Μετά τους αρχικούς πυροβολισμούς, ο δράστης έτρεξε πίσω στο διαμέρισμά του, το οποίο βρισκόταν στον έβδομο όροφο του κτιρίου. Εκεί, ταμπουρώθηκε για περίπου μία ώρα. Οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης διήρκεσαν μία ώρα, μετά το πέρας της οποίας ο Δρ. Λάμπερτ έθεσε τέλος στη ζωή του με αυτοπυροβολισμό. Το τελικό αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν δύο νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Δηλώσεις και επιπτώσεις στην περιοχή

Η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης Περιφέρειας, η οποία κατοικεί στην περιοχή, παρείχε προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, ο δράστης φέρεται να είχε ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο άτομο μέσα στο γυμναστήριο. Επιπλέον, η Πίντο επιβεβαίωσε ότι ο Λάμπερτ βρισκόταν σε εν εξελίξει δικαστική διαμάχη σχετικά με ένα ζήτημα, κάτι που συνάδει με τις πληροφορίες για τη διαφωνία περί της μούχλας.

Η περιοχή του Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον παρέμεινε αποκλεισμένη μετά το περιστατικό, καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνες. Ως μέτρο προφύλαξης, δεκατρία σχολεία στην ευρύτερη περιοχή τέθηκαν σε καθεστώς περιορισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Με πληροφορίες από: Newsit