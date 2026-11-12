Τραγωδία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Δεκατέσσερις νεκροί και 30 τραυματίες σε καραμπόλα

Μία φονική καραμπόλα σημειώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 30. Το πολύνεκρο δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν συνολικά 23 οχήματα, μεταξύ των οποίων πέντε φορτηγά, συνέβη όταν ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προκαλώντας μια αλυσιδωτή σύγκρουση και την εξάπλωση πυρκαγιάς.

Το χρονικό της πολύνεκρης σύγκρουσης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην οδό Σεΐχη Χαλίφα μπιν Ζαγέντ, στην είσοδο του ανατολικού εμιράτου της Φουτζέιρα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με ένα διερχόμενο όχημα.

Μετά την αρχική σύγκρουση, το φορτηγό ανετράπη και προσέκρουσε σε πολλά άλλα οχήματα, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί στον δρόμο λόγω της «αργής κυκλοφορίας» που επικρατούσε εκείνη την ώρα. Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά 23 οχήματα, εκ των οποίων τα πέντε ήταν φορτηγά, δημιουργώντας ένα χαοτικό σκηνικό στον δρόμο.

Ο βαρύς απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκάλεσε «την πυρκαγιά του φορτηγού και την εξάπλωση της φλόγας σε πολλά άλλα οχήματα», όπως ανέφερε το υπουργείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών ζωών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε δεκατέσσερις ανθρώπους. Ο βαρύς αυτός απολογισμός προκάλεσε θλίψη στην περιοχή.

Πέρα από τους νεκρούς, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Φουτζέιρα για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Σύμφωνα με την αστυνομία της Φουτζέιρα, δεκαπέντε από τους τριάντα τραυματίες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν για νοσηλεία.

Εθνικότητες θυμάτων και διαδικασία ταυτοποίησης

Οι εθνικότητες των τραυματιών περιλαμβάνουν άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από το Ομάν, από την Ινδία, από τη Βραζιλία, από το Πακιστάν, από την Ιορδανία και από την Αίγυπτο. Αυτή η ποικιλομορφία στις εθνικότητες των θυμάτων αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της περιοχής και την πολυπολιτισμική της σύνθεση.

Ανάμεσα στους δεκατέσσερις νεκρούς, ορισμένοι ήταν υπήκοοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Για την ταυτοποίηση των σορών των υπόλοιπων θυμάτων, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εξετάσεων με δείγματα DNA, καθώς η κατάσταση των σορών μετά την πυρκαγιά καθιστά δύσκολη την άμεση αναγνώριση. Το ινδικό προξενείο στα ΗΑΕ δήλωσε ότι πολίτες του ήταν επίσης μεταξύ των νεκρών και έχει επικοινωνήσει με «οικογένειες που πενθούν», συνεργαζόμενο με τις τοπικές αρχές για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά την εκδήλωση του δυστυχήματος, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ομάδες της αστυνομίας, των διασωστών και των μονάδων πολιτικής προστασίας έσπευσαν στο σημείο της οδού Σεΐχη Χαλίφα μπιν Ζαγέντ για να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης και ανάκτησης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το τροχαίο συνέβη αφού ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, το φορτηγό εκτράπηκε της πορείας του και χτύπησε πολλά οχήματα που είχαν σταματήσει λόγω της αργής κυκλοφορίας στον δρόμο. Το φορτηγό στη συνέχεια έπιασε φωτιά και η φωτιά εξαπλώθηκε σε πολλά άλλα οχήματα, επιδεινώνοντας την κατάσταση και οδηγώντας στον τραγικό απολογισμό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos