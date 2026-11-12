Το ιστορικό ζαφείρι των Ρομανόφ πωλήθηκε για 4,9 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Ένα εντυπωσιακό βραχιόλι του οίκου Cartier, το οποίο κοσμείται από ένα κεντρικό ζαφείρι 197,80 καρατίων και συνδέεται άμεσα με την αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομανόφ, πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία του Sotheby’s στη Γενεύη. Το ιστορικό αυτό κειμήλιο έφτασε την τιμή των 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερβαίνοντας σημαντικά την υψηλότερη αρχική εκτίμηση. Η πώληση αναδεικνύει για άλλη μια φορά το αμείωτο ενδιαφέρον για αντικείμενα με τόσο πλούσια ιστορία και βασιλική προέλευση.

Η εντυπωσιακή τιμή πώλησης

Το βραχιόλι Cartier, με το ζαφείρι των σχεδόν 198 καρατίων, πωλήθηκε έναντι 4,1 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, ποσό που αντιστοιχεί σε 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή αυτή ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες των διοργανωτών της δημοπρασίας, καθώς η υψηλότερη εκτίμηση πριν από την πώληση ήταν σημαντικά χαμηλότερη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις πριν από τη δημοπρασία κυμαίνονταν από 850.000 έως 1,7 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, δηλαδή από 1,02 εκατομμύρια έως 2,04 εκατομμύρια δολάρια. Η τελική τιμή πώλησης αποδεικνύει το ιδιαίτερο βάρος και την αξία που αποδίδεται σε κοσμήματα με τόσο σημαντική ιστορία και βασιλική προέλευση.

Η σύνδεση με τους Ρομανόφ

Το εξαιρετικό αυτό ιστορικό ζαφείρι προέρχεται από τη θρυλική συλλογή της οικογένειας Ρομανόφ, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην καταχώριση της δημοπρασίας. Η συλλογή των Ρώσων τσάρων περιγράφεται ως η πιο πολυτελής και πολύτιμη βασιλική συλλογή που έχει συγκροτηθεί ποτέ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον αίγλη στο κόσμημα.

Οι Ρομανόφ αποτέλεσαν την τελευταία ρωσική μοναρχική δυναστεία, με τη βασιλεία τους να ολοκληρώνεται το 1917. Τότε, ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ παραιτήθηκε από τον θρόνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της Ρωσικής Επανάστασης και το τέλος μιας εποχής για τη ρωσική αυτοκρατορία.

Η ιστορία του ζαφειριού

Η ακριβής χρονολογία κατά την οποία οι Ρομανόφ απέκτησαν το συγκεκριμένο ζαφείρι δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στη δημοπρασία, υπάρχει μια αναφορά που το συνδέει με τη χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, μητέρα του Νικολάου Β΄.

Συγκεκριμένα, το ζαφείρι, μαζί με το ζευγάρι του, μπορεί να το δει κανείς στο μπροστινό μέρος μιας φούστας που φορούσε η αυτοκράτειρα σε έναν χορό το 1883. Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα ιστορικής σημασίας στο ήδη πολύτιμο κόσμημα, συνδέοντάς το με συγκεκριμένες στιγμές της βασιλικής ζωής.

Η καλλιτεχνική κληρονομιά της Cartier

Το βραχιόλι, εκτός από την ιστορική του αξία, αναδεικνύει και τη μοναδική καλλιτεχνική κληρονομιά του οίκου Cartier. Το σχέδιο του βραχιολιού, με το εναλλάξιμο κεντρικό στοιχείο από ορυκτό κρύσταλλο, έχει τις ρίζες του στην περίοδο του αρ ντεκό, σύμφωνα με τη Sotheby’s.

Αυτή η σύνθεση ιστορικού κειμηλίου και διαχρονικού σχεδιασμού καθιστά το βραχιόλι ένα πραγματικό έργο τέχνης, πέρα από την υλική του αξία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών και ιστορικών τέχνης για την αρμονική συνύπαρξη της ιστορίας και της υψηλής κοσμηματοποιίας.

Προηγούμενες πωλήσεις βασιλικών κοσμημάτων

Δεν είναι η πρώτη φορά που κοσμήματα που συνδέονται με την οικογένεια των Ρομανόφ πωλούνται σε δημοπρασίες με τιμές πολύ υψηλότερες από τις εκτιμώμενες. Αυτό υπογραμμίζει τη διαρκή ζήτηση και την υψηλή αξία που αποδίδεται σε αυτά τα ιστορικά αντικείμενα, τα οποία φέρουν ένα κομμάτι της βασιλικής ιστορίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια δημοπρασία του 2021, όπου μια καρφίτσα με ζαφείρι και διαμάντια, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα σκουλαρίκια, πωλήθηκε για 806.500 ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 883.600 δολάρια. Η τιμή αυτή ήταν σχεδόν διπλάσια από το ανώτερο όριο της εκτίμησης πριν από την πώληση, επιβεβαιώνοντας το μοτίβο των υψηλών τιμών για τα κειμήλια των Ρομανόφ και το ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis