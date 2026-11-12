Η αργεντινή Josefina Diez δίνει νέα ζωή σε τόνους πλαστικών απορριμμάτων

Μια ιδέα που γεννήθηκε εν μέσω της πανδημίας, με ελάχιστα εργαλεία και την αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειας, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Η 32χρονη Josefina Diez από την Αργεντινή κατάφερε να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα σε έπιπλα και χρηστικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Το εγχείρημά της, γνωστό ως MarSinPlast, έχει ήδη δώσει δεύτερη ζωή σε περισσότερους από 115 τόνους πλαστικών υλικών.

Η αρχή μιας ιδέας στη Μαρ ντελ Πλάτα

Η Josefina Diez, σε ηλικία 25 ετών, ξεκίνησε την προσπάθειά της το 2020, ενώ ζούσε στη Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής. Μεγαλωμένη στην περιοχή La Perla, είχε από μικρή ηλικία άμεση εικόνα της μεγάλης ποσότητας σκουπιδιών που συσσωρεύονταν στις παραλίες της πόλης, ειδικά μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου.

Με εφόδια τις σπουδές της στην Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής, αποφάσισε να αναζητήσει πρακτικούς τρόπους για να επαναχρησιμοποιηθούν τα υλικά που κατέληγαν στα απορρίμματα. Με τη βοήθεια των γονιών της, Gabriela και Hugo, ξεκίνησε τους πρώτους πειραματισμούς στο σπίπερ της. Χρησιμοποίησε μια μικρή μηχανή τεμαχισμού πλαστικού και έναν οικιακό φούρνο για να επεξεργαστεί τα υλικά. Παράλληλα, ζήτησε από τους γείτονές της να συγκεντρώνουν πλαστικά καπάκια και συσκευασίες που διαφορετικά θα πετούσαν.

Από μπρελόκ σε έπιπλα

Τα πρώτα αντικείμενα που δημιούργησε η Josefina Diez ήταν απλά και μικρού μεγέθους, όπως μπρελόκ, γλάστρες και ταΐστρες για κατοικίδια. Ωστόσο, η διαδικασία παραγωγής εξελίχθηκε σταδιακά, επιτρέποντάς της να κατασκευάζει μεγαλύτερες επιφάνειες από ανακυκλωμένο πλαστικό. Αυτές οι επιφάνειες μπορούσαν πλέον να επεξεργαστούν περαιτέρω για τη δημιουργία επίπλων.

Σε αυτή τη νέα φάση της προσπάθειας, καθοριστική ήταν η συμβολή του πατέρα της, Hugo, ο οποίος διέθετε εμπειρία στην κατασκευή επίπλων. Μαζί, πατέρας και κόρη, ανέπτυξαν μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει πλέον ράφια, συρταριέρες, καθώς και διάφορα έπιπλα που προορίζονται τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους, δίνοντας μια νέα διάσταση στην αξιοποίηση του πλαστικού.

Η διαδικασία της ανακύκλωσης και παραγωγής

Η παραγωγική διαδικασία της MarSinPlast ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα για τη μετατροπή των πλαστικών απορριμμάτων σε νέα προϊόντα. Αρχικά, τα πλαστικά υλικά διαχωρίζονται προσεκτικά ανάλογα με τον τύπο και το χρώμα τους, μια κρίσιμη φάση για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια, τα διαχωρισμένα υλικά τεμαχίζονται σε μικρότερα κομμάτια.

Αφού τεμαχιστούν, τα πλαστικά θερμαίνονται και πιέζονται μέσα σε ειδικά καλούπια, με σκοπό τη δημιουργία μεγάλων πλαστικών πλακών. Αυτές οι πλάκες αποτελούν τη βάση για τα τελικά αντικείμενα. Κατόπιν, κόβονται και συναρμολογούνται, ανάλογα με το σχέδιο και τη χρήση του αντικειμένου που πρόκειται να κατασκευαστεί. Οι απαιτούμενες ποσότητες πλαστικού διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το τελικό προϊόν. Ενδεικτικά, για την κατασκευή ενός δοχείου για γλάστρες, το οποίο ζυγίζει 40 κιλά, απαιτούνται περίπου 20.000 πλαστικά καπάκια.

Η συμβολή της κοινότητας και η εξέλιξη

Η ανταπόκριση των κατοίκων της Μαρ ντελ Πλάτα αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη και την επιτυχία του εγχειρήματος της Josefina Diez. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά, συγκεντρώνοντας πλαστικά απορρίμματα για την επιχείρηση. Αυτή η συλλογική προσπάθεια ενίσχυσε σημαντικά τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

Επιπλέον, η διάδοση της προσπάθειας μέσω των κοινωνικών δικτύων και των ομάδων του WhatsApp έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του κοινού. Μέσω αυτών των καναλιών, η MarSinPlast κατάφερε να επεκτείνει το δίκτυο συλλογής και να ενισχύσει την παρουσία της, μετατρέποντας μια προσωπική πρωτοβουλία σε ένα ευρύτερο κοινοτικό έργο με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta