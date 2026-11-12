Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου S-70 στη Μαλάτεια της Τουρκίας

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, καθώς ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου S-70, γνωστό και ως Black Hawk, συνετρίβη στην περιοχή της Μαλάτειας. Το περιστατικό, που σημειώθηκε περίπου στις 18:45 τοπική ώρα, προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό των συντριμμιών και την έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η συντριβή και η γεωγραφική της θέση

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου S-70, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Black Hawk, συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στην Τουρκία. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μαλάτειας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του ελικοπτέρου καταγράφηκε στην περιοχή Γεσίλγιουρτ της Μαλάτειας, περίπου στις 18:45 τοπική ώρα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συντριβή στην περιοχή Σαμανκιόι της επαρχίας Γεσίλγιουρτ, κοντά στο Samanköy Konteyner Kent, ενώ αναφορές από τις πηγές κάνουν λόγο και για την περιοχή Topsöğüt Mahallesi. Από το σημείο της συντριβής, υψώθηκαν φλόγες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, όπως φαίνεται και σε πρώτες οπτικές μαρτυρίες.

Άμεση κινητοποίηση και επιχειρήσεις διάσωσης

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του δυστυχήματος, οι τουρκικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση ανταπόκρισης. Στο σημείο της πτώσης έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πολλά οχήματα και προσωπικό, καθώς και ασθενοφόρα της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 112, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επιπλέον, συνεργεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) έφτασαν στην περιοχή για να συνδράμουν στις προσπάθειες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως μόλις εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο, διεξάγοντας ενδελεχείς έρεψες για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό. Στη δήλωσή του, το Υπουργείο ανέφερε: «Ένα από τα ελικόπτερα τύπου S-70 μας συνετρίβη στη Μαλάτεια για άγνωστους λόγους. Τα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει αμέσως».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι λόγοι της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Οι αρχές εργάζονται για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες το στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε.

Ανοιχτά ερωτήματα για θύματα και εκκενώσεις

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιβαινόντων στο ελικόπτερο δεν έχουν γίνει γνωστές. Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τυχόν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή για τον αριθμό των τραυματιών που προέκυψαν από τη συντριβή.

Πέραν της άμεσης ανταπόκρισης στο σημείο της πτώσης, αναφέρθηκε ότι υπήρξε ανάγκη για εκκένωση κατοικιών. Συγκεκριμένα, γύρω από την περιοχή όπου έπεσε το ελικόπτερο, κοντά στο Samanköy Konteyner Kent, τα γύρω σπίτια εκκενώθηκαν προληπτικά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε από τα συντρίμμια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis