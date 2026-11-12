Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 στην Ουάσινγκτον, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε γυμναστήριο και σε εξωτερικούς χώρους, σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από τον Λευκό Οίκο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης, αφού ταμπουρώθηκε σε κτίριο, αυτοπυροβολήθηκε και είναι επίσης νεκρός, σύμφωνα με τις αρχές.

Η εξέλιξη του περιστατικού και τα θύματα

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Logan Circle, μία από τις γνωστές συνοικίες της αμερικανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια πολυσύχναστη περιοχή, όπου βρίσκονται κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και το γυμναστήριο VIDA Fitness, το οποίο βρίσκεται στις οδούς 15th Street και P Street NW. Ο ένοπλος εισέβαλε αρχικά στο γυμναστήριο και άρχισε να πυροβολεί, τόσο μέσα όσο και έξω από το κτίριο.

Σύμφωνα με πηγές των αρχών, ο δράστης πυροβόλησε ένα άτομο μέσα στο γυμναστήριο και στη συνέχεια συνέχισε να πυροβολεί ενώ βρισκόταν έξω, στοχεύοντας μεταξύ άλλων και ένα κλειστό πάρκινγκ. Ο αστυνομικός Νέιθαν Κλαρκ δήλωσε ότι πέντε άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς. Ο προσωρινός αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός εκ των θυμάτων, ενώ ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η πορεία του δράστη και το τέλος της ομηρίας

Μετά τους αρχικούς πυροβολισμούς, ο ένοπλος κατέφυγε σε πολυκατοικία και ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα του έβδομου ορόφου. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές μίλησαν αρχικά με τον ύποπτο μέσω τηλεφώνου, στην προσπάθειά τους να τον πείσουν να παραδοθεί. Ωστόσο, η επικοινωνία διακόπηκε απότομα όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός μέσα από το διαμέρισμα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τον ύποπτο, ο οποίος φαίνεται να είχε πυροβολήσει τον εαυτό του. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τον σώσουν και ο δράστης άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Τζέφρι Κάρολ επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν ταμπουρωμένος μέσα στο διαμέρισμα, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση των αρχών.

Ευρεία κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν εκτεταμένη και άμεση, με εκατοντάδες περιπολικά και αστυνομικούς να αναπτύσσονται στην πρωτεύουσα για τον εντοπισμό του δράστη και την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ισχυρές αστυνομικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο όπου είχε ταμπουρωθεί ο ένοπλος, ενώ ειδικές ομάδες επέμβασης αναπτύχθηκαν σε ταράτσες και γειτονικά σημεία, ενισχύοντας την ασφάλεια της περιοχής.

Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, η αστυνομία προχώρησε από νωρίς στην εκκένωση της περιοχής, αποκλείοντας την κυκλοφορία σε οχήματα και πεζούς. Επιπλέον, σχολεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή τέθηκαν σε καθεστώς lockdown, για την προστασία μαθητών και προσωπικού. Οι αρχές ενημέρωσαν και το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), ενώ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουάσινγκτον (DC Fire & EMS) ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό ως σκηνή ενεργών πυροβολισμών, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πιθανό κίνητρο της επίθεσης

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των αρχών, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με μια διαμάχη του υπόπτου. Ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας, Τζέφρι Κάρολ, αποκάλυψε ένα νέο στοιχείο, αναφέροντας ότι ο ύποπτος φαίνεται να είχε διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας στην οποία ταμπουρώθηκε. Αυτό το στοιχείο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos