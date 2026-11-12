Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει τον Τιμ Κουκ για τη θέση του CEO της Nvidia

Σε μια δήλωση που προσέλκυσε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέφρασε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 την άποψή του σχετικά με την ηγεσία της εταιρείας τεχνολογίας Nvidia. Συγκεκριμένα, πρότεινε τον Τιμ Κουκ, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, ως τον κατάλληλο διάδοχο για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Η πρόταση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την ίδια θέση, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή της εταιρείας.

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τιμ Κουκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στην πλατφόρμα Truth Social, διατύπωσε ξεκάθαρα την πρότασή του. Στη δήλωσή του, ανέφερε: «Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple». Με αυτά τα λόγια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ όχι μόνο αναγνώρισε το έργο του απερχόμενου CEO, αλλά και υπέδειξε τον διάδοχο που θεωρεί ιδανικό.

Ο Τραμπ ενίσχυσε την πρότασή του με μια χαρακτηριστική φράση, προσθέτοντας: «Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!». Αυτή η δήλωση, που έγινε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, υποδηλώνει την υψηλή εκτίμηση που τρέφει ο Ντόναλντ Τραμπ τόσο για τον Τζένσεν Χουάνγκ όσο και για τον Τιμ Κουκ, αναγνωρίζοντας την επιδραστική τους παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Η παρέμβαση αυτή από έναν πρώην πρόεδρο προσδίδει επιπλέον βάρος στις εξελίξεις στην Nvidia.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ

Η είδηση της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, υποβλήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. Η αποχώρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου έχουν αναφερθεί διάφορα ζητήματα σχετικά με την προσωπική του ζωή. Συγκεκριμένα, οι αναφορές έκαναν λόγο για εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες φέρεται να επηρέασαν την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία της εταιρείας.

Μία από τις αναφορές αυτές ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς έκανε λόγο για μία εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκα που φέρεται να δρούσε ως κατάσκοπος υπέρ της Κίνας. Αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο πίεσης και προβληματισμού, οδηγώντας τελικά τον Τζένσεν Χουάνγκ στην υποβολή της παραίτησής του από την κορυφαία θέση της Nvidia.

Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και προσωρινή ηγεσία

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε συνεδριάσει την Τετάρτη το βράδυ. Ο κύριος σκοπός αυτής της συνεδρίασης ήταν να συζητηθεί εκτενώς το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ στην εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές και τα δεδομένα που είχαν προκύψει σχετικά με την προσωπική του κατάσταση και τις επιπτώσεις της.

Μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, η Nvidia προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της συνέχειας στη διοίκηση. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η Κολέτ Κρες, η οποία ήδη κατέχει τις θέσεις της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου και Οικονομικής Διευθύντριας της NVIDIA, συμφώνησε να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. Η ανάληψη των καθηκόντων της Κρες ως προσωρινής CEO διασφαλίζει την ηγεσία της εταιρείας κατά την περίοδο αναζήτησης μόνιμου διαδόχου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit