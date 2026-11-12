Ο Σι Τζινπίνγκ καλεί την Ταϊβάν σε ειρηνική επανένωση, με την Ταϊπέι να απορρίπτει το μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα Πέμπτη (12.11.2026) την πλήρη «επανένωση» της Ταϊβάν με την Κίνα, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να γίνει με ειρηνικό δρόμο και χωρίς καμία αναφορά σε στρατιωτική επιλογή. Ο Σι χαρακτήρισε την επίλυση του ζητήματος «ακλόνητη ιστορική αποστολή» του Κομμουνιστικού Κόμματος, ωστόσο η Ταϊβάν απάντησε άμεσα, απορρίπτοντας το προτεινόμενο μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα».

Η έκκληση του Σι Τζινπίνγκ για επανένωση

Από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε εμφατικά ότι «το ρεύμα της ιστορίας δεν μπορεί να ανακοπεί». Πρόσθεσε πως «η πλήρης επανένωση της μητέρας πατρίδας πρέπει να πραγματοποιηθεί και αναμφίβολα θα πραγματοποιηθεί». Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση για «ειρηνική επανένωση» και πρότεινε το μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα».

Επίσης, δήλωσε έτοιμος για διάλογο, αλλά στη βάση της «αρχής της μίας Κίνας». Κάλεσε όλους τους Κινέζους, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της Ταϊβάν, να αντιταχθούν στις «αποσχιστικές» δυνάμεις. Η ομιλία του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο της APEC στη Σεντζέν της Κίνας, όπου αναμένεται να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ, και λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν από κρίσιμες τοπικές εκλογές στο νησί.

Το ιστορικό πλαίσιο της ομιλίας

Η αφορμή για την ομιλία του Κινέζου προέδρου ήταν η συμπλήρωση 160 ετών από τη γέννηση του Σουν Γιατ-σεν. Ο Σουν Γιατ-σεν υπήρξε ηγετική μορφή της εξέγερσης του 1911, η οποία οδήγησε στο τέλος της αυτοκρατορικής εποχής και στη γέννηση της Δημοκρατίας της Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ τίμησε τον Σουν Γιατ-σεν ως μεγάλο εθνικό ήρωα και πατριώτη. Τόνισε ότι ο Σουν Γιατ-σεν υπερασπιζόταν πάντα την ενότητα της χώρας, αντιτιθέμενος σε κάθε προσπάθεια διάσπασής της.

Η διχόνοια για την κληρονομιά του Σουν Γιατ-σεν

Παρά την αναγνώριση του Σουν Γιατ-σεν και από τις δύο πλευρές, η επέτειος της γέννησής του χωρίζει την Κίνα και την Ταϊβάν. Τον περασμένο μήνα, η Ταϊπέι κάλεσε τους πολίτες της να μη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Πεκίνο, κατηγορώντας το ότι διαστρεβλώνει την κληρονομιά του ιστορικού ηγέτη.

Στην Ταϊβάν, ο Σουν Γιατ-σεν θεωρείται επισήμως «πατέρας του έθνους» και το πορτρέτο του κρέμεται στο προεδρικό γραφείο, υπογραμμίζοντας τη διαφορετική ερμηνεία της ιστορικής του σημασίας από τις δύο πλευρές του Στενού.

Η αντίδραση της Ταϊβάν

Το Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν απάντησε στις δηλώσεις του Σι Τζινπίνγκ, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε ο λαός του νησιού μπορούν να δεχτούν το μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα». Σύμφωνα με την Ταϊβάν, αυτό το μοντέλο στην ουσία σημαίνει υποταγή στο αυταρχικό καθεστώς του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, Λιανγκ Γουέν-τσιέχ, σχολίασε ότι «όσον αφορά τη διατύπωση για την ενοποίηση της Ταϊβάν, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το παρελθόν». Επιπλέον, κανένα μεγάλο ταϊβανέζικο κόμμα δεν στηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, επιμένει ότι μόνο οι Ταϊβανέζοι μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους, μια θέση που το Πεκίνο δεν αποδέχεται, χαρακτηρίζοντάς τον «αποσχιστή» και αρνούμενο να συνομιλήσει μαζί του.

«Φιλειρηνική» ρητορική και στρατιωτικές κινήσεις

Παρά τη «φιλειρηνική» ρητορική του Κινέζου προέδρου, η κατάσταση δεν συνοδεύεται από αποκλιμάκωση στην περιοχή. Το Πεκίνο δεν έχει αποκηρύξει ποτέ τη χρήση βίας ως επιλογή για την «επανένωση» της Ταϊβάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας κινούνται καθημερινά γύρω από την Ταϊβάν, ενισχύοντας την παρουσία τους και διατηρώντας την ένταση στο Στενό της Ταϊβάν, παρά τις εκκλήσεις για διάλογο και ειρηνική επίλυση.

Με πληροφορίες από: Newsit