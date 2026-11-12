Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον κοντά στον Λευκό Οίκο: Τέσσερις τραυματίες και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη συνοικία Λόγκαν Σερκλ, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τον Λευκό Οίκο. Τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυρά, σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, η οποία έσπευσε σε πολλαπλές τοποθεσίες για να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Εκτεταμένη επιχείρηση στην περιοχή

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε στις 8:23 π.μ. (τοπική ώρα) ότι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στη διασταύρωση της 15ης Οδού με την οδό P, στην πολυσύχναστη συνοικία Λόγκαν Σερκλ. Μεγάλο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου έχει αποκλειστεί, ενώ οι δρόμοι γύρω από την περιοχή έχουν επίσης αποκλειστεί στο πλαίσιο της μαζικής αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τόσο η Αστυνομία όσο και η δημοτική σύμβουλος Μπρουκ Πίντο κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν το σημείο για την ασφάλειά τους.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαχείριση της κατάστασης συνδράμει και το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF). Κλιμάκιο του ATF βρίσκεται στην περιοχή, παρέχοντας βοήθεια στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναζητούν τον ύποπτο που φέρεται να βρίσκεται ταμπουρωμένος σε γυμναστήριο.

Το σημείο των πυροβολισμών

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν στη συνοικία Λόγκαν Σερκλ, η οποία βρίσκεται περίπου 1 μίλι, ή 1,6 χιλιόμετρα, βόρεια του Λευκού Οίκου. Η δημοτική σύμβουλος Μπρουκ Πίντο ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν συγκεκριμένα μέσα και έξω από ένα γυμναστήριο της αλυσίδας Vida Fitness. Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα το ακριβές σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πυροβολισμοί.

Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται το γυμναστήριο, υπάρχουν επίσης μια εκκλησία και κατοικίες, ενώ σε κοντινή απόσταση λειτουργεί και ένα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Whole Foods. Η πυκνοκατοικημένη φύση της περιοχής καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς από τις αρχές.

Ο απολογισμός και η αναζήτηση του δράστη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Associated Press και αστυνομικό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς και έχουν τραυματιστεί. Ο αστυνομικός Νέιθαν Κλαρκ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες άμεσα διαθέσιμες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών ή την ταυτότητα του δράστη. Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρεψεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει την περιοχή και να αναζητούν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να έχει ταμπουρωθεί. Η προτροπή προς τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή παραμένει σε ισχύ, καθώς η κατάσταση θεωρείται ακόμα επικίνδυνη.

Προηγούμενα περιστατικά εγκληματικότητας στην περιοχή

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν απασχολήσει την περιοχή του Λόγκαν Σερκλ. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου του 2025, ένα πρώην μέλος του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης του Προέδρα Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε επίθεση νωρίς το πρωί μιας Κυριακής στην ίδια γειτονιά. Η επίθεση έγινε από μια ομάδα εφήβων που προσπαθούσαν να κλέψουν τον ίδιο και μια γυναίκα από το αυτοκίνητό τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Λίγες μέρες μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, ο τότε Πρόεδρος Τραμπ είχε εκπληρώσει την απειλή του να παρακάμψει την τοπική αρχή και επέβαλε άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς στάλθηκαν στην Ουάσινγκτον με σκοπό τη μείωση της εγκληματικότητας. Αυτή η ανάπτυξη των δυνάμεων της Εθνοφρουράς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis