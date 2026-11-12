Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τον Τζέι Ντι Βανς να επικεντρωθεί στη διαφθορά των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να στρέψει «όλη του την προσοχή» στην εγκληματικότητα και τη διαφθορά που παρατηρούνται σε πόλεις των ΗΠΑ, οι οποίες διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα σε σχέση με μια συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε τη θέση του για το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μια συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη τα χρήματα και τα Στενά της χώρας.

Η παρέμβαση Τραμπ για την εγχώρια διαφθορά

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με παρέμβασή του, ζήτησε από τον Τζέι Ντι Βανς να αφιερώσει «όλη του την προσοχή» στην εγκληματικότητα και τη διαφθορά που, κατά τον ίδιο, επικρατούν σε πόλεις των ΗΠΑ με δημάρχους Δημοκρατικούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση εξισορρόπηση του Προϋπολογισμού της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Ο Προϋπολογισμός μας θα μπορούσε να ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΕΙ άμεσα με την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ κυλά στο αίμα της Ηγεσίας των Δημοκρατικών!». Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα απέφερε μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων σε σύγκριση με την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα βάλει στο στόχαστρο πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Οι επικρίσεις του αφορούν τη μεταναστευτική τους πολιτική και φερόμενη διαφθορά, θέματα στα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η ξεκάθαρη θέση για το Ιράν

Στην ίδια παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ξεκάθαρη θέση του σχετικά με τις σχέσεις με το Ιράν και την ανάγκη για μια συμφωνία. «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον κανένα όφελος από μια τέτοια εξέλιξη.

Πρόσθεσε μάλιστα, με εμφατικό τρόπο: «Έχουμε τα χρήματά τους, Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια και έχουμε τα Στενά τους!». Η αναφορά στα Στενά του Ορμούζ υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία αυτής της θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που προσδίδει διαφορετική διάσταση στις δηλώσεις του Τραμπ.

Η αποστασιοποίηση του αντιπροέδρου Βανς

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζέι Ντι Βανς και το Ιράν έρχεται αφού ο αντιπρόεδρος, ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, αποστασιοποιήθηκε την Τετάρτη από τον πόλεμο. Η κίνησή του αυτή ακολούθησε τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Βανς αμφισβήτησε ανοιχτά αν άξιζε το κόστος του πολέμου και χρέωσε την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών σε αυτόν. Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε «σωστή συμβουλή» μια παλαιότερη εισήγηση που αφορούσε τον τερματισμό του πολέμου, δείχνοντας μια μεταστροφή στην προσέγγισή του.

Ο Τζέι Ντι Βανς θεωρείται από τα φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βάρος στις δηλώσεις και τις κινήσεις του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Βανς εξέταζε μάλιστα το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας της Τεχεράνης, πριν από την πρόσφατη αποστασιοποίησή του από το θέμα του πολέμου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos