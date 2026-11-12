Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν

Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 19 έχουν τραυματιστεί από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου της μητρόπολης, Ζόραν Μαμντάνι. Το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε ολοσχερώς στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου ανέρχεται πλέον στους οχτώ, ενώ τουλάχιστον 19 τραυματίες έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει αναφέρει ότι ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι διασώστες εργάστηκαν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις έρεψεις στο σημείο της τραγωδίας. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανεύρεση και διάσωση τυχόν ατόμων που ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Ζόραν Μαμντάνι

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το συμβάν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένος. Δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια τέτοιου μεγέθους». Ο δήμαρχος εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας που πλήττει την πόλη.

Οι δηλώσεις του δημάρχου έγιναν καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, με τους διασώστες να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κατά τη διάρκεια των ερευνών τους.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά στο σημείο της κατάρρευσης, στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν. Το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε την Τετάρτη το απόγευμα, και από τότε, οι ομάδες διάσωσης έχουν αναλάβει ένα δύσκολο έργο. Οι διασώστες έχουν περάσει τη νύχτα ερευνώντας τον χώρο, εργαζόμενοι κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με στόχο να βρουν και να σώσουν όποιον μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένος.

Οι προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων συνεχίζονται αμείωτες, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για την ασφάλεια του χώρου, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Εκκλήσεις προς τους πολίτες και έρευνα για τα αίτια

Ο δήμαρχος Μαμντάνι απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή της κατάρρευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων. Παράλληλα, ζήτησε από όσους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πληγεί από την κατάρρευση να καλέσουν τον αριθμό 311. Για όσους βρίσκονται εκτός Νέας Υόρκης, έχει δοθεί ο αριθμός 212-639-9675.

Εκτός από τις επιχειρήσεις διάσωσης, έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Topontiki