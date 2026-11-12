Ο Πούτιν συναντήθηκε με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο: Μήνυμα στην Ευρώπη για ειρήνη ή πόλεμο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στο Κρεμλίνο με τους ειδικούς απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες, καλώντας τους να αποφασίσουν τη στάση τους απέναντι στην ειρήνη ή τον πόλεμο.

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο και οι συμμετέχοντες

Η άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα σηματοδότησε την έναρξη μιας σημαντικής συνάντησης στο Κρεμλίνο. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αρχικά εκπροσωπούσε μόνος του την αμερικανική πλευρά σε ζητήματα που αφορούν τη διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης, πραγματοποιεί την δέκατη επίσκεψή του στη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια. Για τον Τζάρεντ Κούσνερ, αυτή ήταν η τέταρτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης σύμβουλοι του Ρώσου προέδρου, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι και ο Γιούρι Ουσακόφ. Παρόντας ήταν και ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, υπογραμμίζοντας την ευρεία φύση των συζητήσεων που διεξήχθησαν.

Το μήνυμα του Πούτιν στην Ευρώπη

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν ο ρόλος της Ευρώπης στην ειρηνευτική διαδικασία. Ο πρόεδρος Πούτιν, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους, δήλωσε ότι «η Ρωσία θα ήθελε οι Αμερικανοί να συνεργαστούν με την Ευρώπη, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θέλουν – ειρήνη ή πόλεμο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσδοκία της Ρωσίας για μια πιο ξεκάθαρη στάση από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στον διάλογο με την Ευρώπη· ήταν οι Ευρωπαίοι εκείνοι που τον διέκοψαν». Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάξει τη στάση της, τότε θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι που αποτελεί και επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ευρωπαϊκή παρουσία στις διαπραγματεύσεις

Σχετικά με την απουσία ευρωπαϊκών εκπροσώπων από τις τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, ο Στιβ Γουίτκοφ διευκρίνισε ότι, παρόλο που δεν συμμετείχαν άμεσα, ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις και να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Κούσνερ αποκάλυψε επιπλέον ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους Ευρωπαίους σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό δείχνει μια προοπτική για ευρύτερη συνεργασία και διαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας στην περιοχή.

Οι όροι για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στην ουκρανική σύγκρουση, ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι «θα ήθελε η ειρήνη στην Ουκρανία να είναι διαρκής». Υπογράμμισε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει μόνο μία διαχωριστική γραμμή με την Ουκρανία, αυτή των κρατικών συνόρων, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Μόσχας επί του θέματος.

Ο Πούτιν σημείωσε επίσης ότι η Μόσχα γνωρίζει πως η ουκρανική πλευρά έθεσε το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών». Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η ύπαρξη τέτοιων ζωνών θα καθιστούσε ασταθείς τυχόν συμφωνίες και δεν θα οδηγούσε σε διαρκή ειρήνη. Η θέση αυτή καθιστά σαφείς τις προϋποθέσεις της Ρωσίας για την επίτευξη μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής λύσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis