Οκτώ νεκροί και 17 τραυματίες από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κοντά σε εργοτάξιο, και οι αρχές συνεχίζουν τις ολονύχτιες έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Ο τραγικός απολογισμός και οι τραυματίες

Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους οκτώ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Συνολικά 17 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την κατάρρευση, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και τρεις πυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι κάτω από τον τεράστιο όγκο των συντριμμιών.

Οι τιτάνιες προσπάθειες των διασωστών

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες πυροσβέστες και αστυνομικοί επιχειρούσαν μέσα στα ερείπια. Χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, προσπαθούσαν να ανοίξουν διόδους και να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες. Οι διασώστες ανέσυραν ανθρώπους καλυμμένους με σκόνη μέσα από σωρούς από διαλυμένα ξύλα και τούβλα.

Για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων επιστρατεύτηκαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, εργαζόμενοι κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, προκειμένου να βρουν και να σώσουν όποιον μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένος.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια αυτού του μεγέθους» και ότι «η καρδιά του είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους εκείνων που χάσαμε, με όσους έχουν τραυματιστεί και με όλους όσοι πενθούν σήμερα».

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο δήμαρχος χαρακτήρισε την επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη, τονίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διασώστες. Πρόσθεσε πως τα συντρίμμια είναι ασταθή και κάτω από την επιφάνειά τους υπάρχουν επικίνδυνα κενά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκη την προσέγγιση των πιθανών εγκλωβισμένων. Ο κ. Μαμντάνι ανέφερε επίσης ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις αποτελούν αντικείμενο ειδικής εκπαίδευσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Ο δήμαρχος ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή και να έχουν στις σκέψεις τους τους πληγέντες, καθώς και τους πρώτους ανταποκριτές που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στις προσπάθειες διάσωσης. Για όσους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άτομα που πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την κατάρρευση, ο δήμαρχος παρείχε τηλεφωνικούς αριθμούς: 311 εντός της Νέας Υόρκης και 212-639-9675 εκτός της πόλης.

Τα αίτια της κατάρρευσης υπό διερεύνηση

Τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το τριώροφο κτίριο βρισκόταν δίπλα σε εργοτάξιο, και οι αρχές εξετάζουν τις εργασίες εκσκαφής στο διπλανό οικόπεδο ως πιθανό παράγοντα της κατάρρευσης.

Ο αρμόδιος επίτροπος της δημοτικής αρχής έχει αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες πίσω από το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos