Συνάντηση Πούτιν με απεσταλμένους Τραμπ στη Μόσχα μετά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, πραγματοποίησε συνάντηση την Πέμπτη στο Κρεμλίνο με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είναι οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μετά από διήμερες τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Άμπου Ντάμπι, στις οποίες συμμετείχαν αντιπρόσωποι από το Κίεβο, την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Οι προηγούμενες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι τριμερείς συνομιλίες που προηγήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν χθες και προχθές στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το ουκρανικό ζήτημα, η διευθέτηση των οποίων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν και το ζήτημα της στρατηγικής ασφάλειας σε σχέση με την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε επίσης το ζήτημα της συμμετοχής των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις. Αυτό αποτελεί και μια βασική επιδίωξη των δύο απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη συνάντησή τους με τον Ρώσο Πρόεδρο: να λάβουν την έγκριση του Πούτιν ώστε οι Ευρωπαίοι να έχουν μια θέση στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο ρόλος των απεσταλμένων του Τραμπ

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως οι «Διόσκουροι» του Τραμπ, συναντήθηκαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με σκοπό να αποτιμήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων και τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι. Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε μετά τις τριμερείς συνομιλίες ότι προσπαθούν να δουν εάν μπορούν να εντάξουν τους Ευρωπαίους στη διαδικασία, ώστε να τη μετατρέψουν σε ένα πολυμερές σχήμα.

Ο Κούσνερ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα συμβάλουν στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και ότι το Κρεμλίνο θα δώσει τελικά την «ευλογία του» για τη διεύρυνση του διαπραγματευτικού σχήματος κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα. Υπογράμμισε επίσης ότι η συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες για την Ουκρανία και τη μεταπολεμική ασφάλεια είναι απαραίτητη, τονίζοντας πως «πρόκειται για μια συζήτηση στην οποία οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν». Ο Κούσνερ εξήρε τις επαφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η στάση της Μόσχας και ο αποκλεισμός της ΕΕ

Από την πλευρά της Μόσχας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις, καθώς η Ρωσία τους κατηγορεί πως υπονόμευσαν τις ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν και επιδιώκουν την παράταση των εχθροπραξιών. Ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε χθες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα με βάση όσα θα πληροφορηθεί από τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε, πάντως, ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης καθορίστηκαν από τον πρόεδρο τον Ιούνιο του 2024 και έκτοτε δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Επιπλέον, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου και επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις τριμερείς συνομιλίες, Βλάντιμιρ Μεντίνσκι, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση με τους Ευρωπαίους στο Άμπου Ντάμπι και πως «ο ρόλος τους παραμένει ασαφής».

Οι προσδοκίες από τη συνάντηση στο Κρεμλίνο

Η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο είναι κρίσιμη για την αποτίμηση των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και την πιθανή διαμόρφωση των επόμενων βημάτων. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ επιδιώκουν τη διεύρυνση του διαπραγματευτικού σχήματος με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, κάτι που η Μόσχα έχει μέχρι στιγμής απορρίψει.

Οι πληροφορίες που θα μεταφέρουν οι Αμερικανοί στον Ρώσο πρόεδρο αναμένεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της Ρωσίας σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης και την πιθανή επανένταξη της Ευρώπης στις συνομιλίες για τη στρατηγική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis