Νέος συναγερμός για απειλές βομβών σε σχολεία της Ιταλίας

Η Ιταλία βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε κατάσταση συναγερμού, καθώς νέα κύματα απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τοποθέτηση βομβών έσπειραν την ανησυχία σε χιλιάδες σχολεία της χώρας. Τα μηνύματα αυτά, τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα που είχαν σταλεί την προηγούμενη ημέρα, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, οδήγησαν σε προληπτικές εκκενώσεις σχολικών συγκροτημάτων σε διάφορες περιοχές. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ η αναστάτωση ήταν μεγάλη.

Το χρονικό των απειλών

Ο νέος συναγερμός στην Ιταλία ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν άρχισαν να καταφθάνουν νέα απειλητικά μηνύματα μέσω mail σε διευθύνσεις σχολείων. Αυτό συνέβη μόλις μία ημέρα μετά από ένα αντίστοιχο κύμα απειλών που είχε πλήξει τη χώρα την Τετάρτη.

Την προηγούμενη ημέρα, είχαν σταλεί παρόμοιες απειλές σε περισσότερα από 6.000 δημόσια σχολεία της Ιταλίας, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας. Εκείνα τα μηνύματα είχαν τελικά αποδειχθεί ψευδή, ωστόσο η επανάληψη του φαινομένου προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών.

Οι περιοχές που επλήγησαν και οι εκκενώσεις

Τα νέα απειλητικά mail αφορούσαν χιλιάδες σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας. Μεταξύ των περιοχών που αναφέρθηκαν είναι η επαρχία του Σόντριο, η Βαλτελίνα, η Βαλκιαβέννα, καθώς και το Παλέρμο. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, απειλητικά μηνύματα έλαβαν σχολεία σε τουλάχιστον πέντε περιφέρειες: το Βένετο, τη Λιγουρία, την Ούμπρια, το Λάτσιο και τη Σικελία.

Ειδικότερα, στη δυτική Λιγουρία, απειλητικά email στάλθηκαν σε διευθυντές σχολείων, προκαλώντας την εκκένωση μαθητών σε σχολικές μονάδες της Γένοβας, του Ντιάνο Μαρίνα, της Μποντιγκέρα και της Τάτζια. Σε ορισμένα σχολεία αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση, ενώ σε άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές.

Η περίπτωση του Κλασικού Λυκείου «Ουμπέρτο» στο Παλέρμο

Ιδιαίτερη αναστάτωση προκλήθηκε στο Κλασικό Λύκειο «Ουμπέρτο» του Παλέρμο, το οποίο εκκενώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Το σχολείο είχε λάβει ένα email που απειλούσε με σφαγή μαθητών και προσωπικού ακριβώς στις 10:50 π.μ. Μετά την εκκένωση, η διεύθυνση του σχολείου απέστειλε ανακοίνωση στους γονείς των μαθητών.

Στην ανακοίνωση αυτή, η διεύθυνση ανέφερε ότι, παρόλο που πίστευε πως επρόκειτο για ψευδή συναγερμό, θεώρησε συνετό να στείλει τους μαθητές νωρίτερα στο σπίτι, ως προληπτικό μέτρο. Ως εκ τούτου, ενημέρωσε τους γονείς ότι όλα τα τμήματα θα διέκοπταν τα μαθήματά τους για την ημέρα. Η άμεση αντίδραση του σχολείου αποσκοπούσε στην ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Η υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ» και η αντίδραση των αρχών

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, τα νέα απειλητικά μηνύματα παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα που είχαν σταλεί την Τετάρτη, και φέρονταν να υπογράφονται ξανά από το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ». Το ίδιο όνομα είχε χρησιμοποιηθεί και στις απειλές της προηγούμενης ημέρας. Η ταυτότητα του πραγματικού αποστολέα παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

Οι ιταλικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την εμφάνιση των νέων απειλών. Ενώ η χώρα είχε μόλις ξεπεράσει το κλίμα τρομοκρατίας από τις αντίστοιχες ψευδείς απειλές της Τετάρτης, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε χαρακτηρίσει την προηγούμενη φρενίτιδα ως «στρατηγική του τρόμου». Παρόλο που οι αρχές μιλούν για νέες φάρσες, η προσοχή παραμένει αυξημένη.

Επιστροφή στην κανονικότητα με εξαιρέσεις

Σε πολλά από τα σχολεία που εκκενώθηκαν ή τέθηκαν σε συναγερμό, οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις τάξεις τους, καθώς οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των μηνυμάτων, πέραν της υπογραφής του «Μιχαήλ Αντρόποφ».

Ωστόσο, υπήρξαν και εξαιρέσεις. Στην περιοχή του Τιγκούλιο, για παράδειγμα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, όχι λόγω των απειλών για βόμβες, αλλά εξαιτίας ενός πορτοκαλί συναγερμού που είχε εκδοθεί για ισχυρές βροχοπτώσεις. Αυτή η κατάσταση προσέθεσε ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit