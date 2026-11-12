Ο Τόμας Μαρκλ στις φυλακές της Φλόριντα: Ένα σωφρονιστικό συγκρότημα με ιστορικό βίας και θανάτων

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, οδηγήθηκε πρόσφατα σε φυλακή της Φλόριντα, όπου και πέρασε την πρώτη του νύχτα πίσω από τα κάγκελα. Η μεταφορά του στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έγινε μετά την ανάκληση της αποφυλάκισής του από τη δικαστή Λίντσεϊ Γκρίφιν. Ο κ. Μαρκλ φέρεται να παραβίασε τους όρους του κατ’ οίκον περιορισμού, αφαιρώντας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι GPS που φορούσε στον αστράγαλο.

Η κατάσταση του Τόμας Μαρκλ και η ανάκληση της αποφυλάκισης

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, βρίσκεται πλέον εντός των τειχών ενός σωφρονιστικού συγκροτήματος στη Φλόριντα. Η απόφαση για την κράτησή του ελήφθη από τη δικαστή Λίντσεϊ Γκρίφιν, η οποία προχώρησε στην ανάκληση της αποφυλάκισής του. Η αιτία της ανάκλησης ήταν η φερόμενη παραβίαση των όρων του κατ’ οίκον περιορισμού, καθώς ο 82χρονος φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι GPS που είχε τοποθετηθεί στον αστράγαλό του.

Η πρώτη φωτογραφία του Τόμας Μαρκλ μέσα από τη φυλακή δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στις εγκαταστάσεις. Η μεταγωγή του σε αυτό το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα έχει προκαλέσει συζητήσεις, δεδομένου του ιστορικού του συγκροτήματος.

Το σωφρονιστικό συγκρότημα της Φλόριντα

Το συγκρότημα των φυλακών, στο οποίο κρατείται ο Τόμας Μαρκλ, εκτείνεται σε μια έκταση 54 στρεμμάτων. Βρίσκεται στο Κλιαργουότερ, μια περιοχή δυτικά της Τάμπα της Φλόριντα. Οι συγκεκριμένες φυλακές άνοιξαν τις πύλες τους το 1983 και από τότε έχουν φιλοξενήσει χιλιάδες κρατούμενους.

Καθημερινά, στις εγκαταστάσεις αυτές κρατούνται περίπου 3.000 άτομα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ομοσπονδιακοί κρατούμενοι, καθώς και μετανάστες που τελούν υπό κράτηση της υπηρεσίας ICE. Το σωφρονιστικό συγκρότημα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών, οι οποίες αφορούν τόσο τις συνθήκες κράτησης όσο και την ασφάλεια των κρατουμένων που φιλοξενούνται εκεί.

Περιστατικά βίας και θανάτων εντός των φυλακών

Οι φυλακές της Φλόριντα έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με σοβαρά περιστατικά, όπως δολοφονίες κρατουμένων και θανάτους μέσα στα κελιά. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες για άσκηση βίας από υπαλλήλους του συγκροτήματος. Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνέβη τον Ιούλιο του 2013.

Τότε, ο 48χρονος κρατούμενος Κέλι Χάρντινγκ δολοφονήθηκε μέσα στο κελί του. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο συγκρατούμενός του, Σκοτ Γκρίνμπεργκ, ο οποίος τον στραγγάλισε χρησιμοποιώντας βρεγμένο χαρτί υγείας, προκαλώντας παράλληλα κατάγματα στα οστά του αυχένα του θύματος. Ο Χάρντινγκ εξέτιε ποινή για παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία, ενώ ο Γκρίνμπεργκ αντιμετώπιζε κατηγορία ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού για δολοφονία συντρόφου. Ο Σκοτ Γκρίνμπεργκ καταδικάστηκε αργότερα σε δύο διαδοχικές ποινές κάθειρξης 30 ετών.

Ο θάνατος της Τζένιφερ ΝτεΓκρο και οι καταγγελίες

Ένα άλλο περιστατικό που προκάλεσε προβληματισμό ήταν ο θάνατος της 50χρονης Τζένιφερ ΝτεΓκρο το 2009. Η γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στο κελί της, έπειτα από ένα ψυχωσικό επεισόδιο. Σχετικά με τον θάνατό της, το προσωπικό της φυλακής κατηγορήθηκε ότι δεν διασφάλισε τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής της κρατούμενης, ούτε την επαρκή σίτιση και ενυδάτωσή της.

Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων έκρινε ότι οι αρμόδιοι επέδειξαν «εσκεμμένη αδιαφορία» για τις ιατρικές ανάγκες της Τζένιφερ ΝτεΓκρο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το γραφείο του σερίφη κατέβαλε αποζημίωση ύψους 1,15 εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένειά της.

Βίντεο που αποκαλύπτουν βία από σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Τα έτη 2018 και 2019, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία αποκάλυψαν περιστατικά βίας που ασκήθηκαν από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εντός των φυλακών. Ένα από αυτά τα βίντεο κατέγραψε έναν υπάλληλο να αρπάζει από τον λαιμό έναν 24χρονο κρατούμενο, ο οποίος χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο υπάλληλος τον χτύπησε τρεις φορές στο πρόσωπο.

Αυτά τα καταγεγραμμένα περιστατικά προστίθενται στις υπάρχουσες αναφορές για τις συνθήκες ασφάλειας και τη συμπεριφορά του προσωπικού μέσα στο σωφρονιστικό συγκρότημα.

Με πληροφορίες από: Newsit