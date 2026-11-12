Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ετοιμάζεται να απομακρύνει τον Τζένσεν Χουάνγκ εν μέσω σκανδάλου

Σε πρωτοφανή κρίση βρίσκεται ο τεχνολογικός κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει εκτάκτως και ετοιμάζεται να αποφασίσει την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου και συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ. Ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σκάνδαλο που αφορά δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, με τις αποκαλύψεις να έχουν προκαλέσει καταιγισμό εξελίξεων και σημαντικές απώλειες στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Έκτακτη συνεδρίαση και η πορεία προς την απομάκρυνση

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδριάζει προκειμένου να αποφασίσει εάν θα αποπέμψει τον CEO Τζένσεν Χουάνγκ, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες, Τετάρτη. Η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί μια απότομη στροφή σε σχέση με την Κυριακή, όταν το συμβούλιο είχε ανακοινώσει ότι εμπιστεύεται τον Τζένσεν Χουάνγκ και την ομάδα του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο 63χρονος Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει για το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις

Οι αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προκαλέσει την κρίση. Η πρώτη σχέση αφορά την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος. Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ φέρεται να εμπλεκόταν στη διευκόλυνση αποστολών μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε σε άρθρο της χθες ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με υφιστάμενή του. Πρόκειται για την Κίμπερλι Πάουελ, την 48χρονη αντιπρόεδρο της Nvidia, η οποία είναι υπεύθυνη για τον τομέα της υγείας και επιφορτισμένη με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της εταιρείας στους τομείς της ανώτερης εκπαίδευσης και της υγείας.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι υπάρχουν βίντεο στα οποία έχει καταγραφεί η τρυφερή συμπεριφορά του 63χρονου στελέχους απέναντι στην Κίμπερλι Πάουελ. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν την Κίμπερλι Πάουελ και τον Τζένσεν Χουάνγκ σε «τρυφερές» στιγμές «στο ξενοδοχείο» κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας. Σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του και ανέλαβε «την πλήρη ευθύνη», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τη σχέση αυτή.

Οικονομικές επιπτώσεις και το ζήτημα της διαδοχής

Οι αποκαλύψεις αυτές είχαν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση σχεδόν 8% χθες στο χρηματιστήριο, αφότου η αμερικανική εφημερίδα έγραψε πρώτη ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει την απομάκρυνση του επικεφαλής της. Αν οι απώλειές της συνεχιστούν, η Nvidia θα έχει χάσει περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, αφότου το διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

Η πιθανή αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ θα αφήσει ένα κενό ηγεσίας στην Nvidia, της οποίας είναι συνιδρυτής. Ο 63χρονος Χουάνγκ δεν διαθέτει προφανή διάδοχο, ενώ του ανήκει περίπου το 3,6% των μετοχών της εταιρείας. Επίσης, διαθέτει δεκάδες άμεσα υφισταμένους, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στην εταιρεία. Το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του.

Το ευρύτερο πλαίσιο και οι κατηγορίες της Κίνας

Η κρίση αυτή πλήττει τον κυρίαρχο προμηθευτή επεξεργαστών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παγκοσμίως. Στο μεταξύ, η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι βρήκαν αφορμή για να της επιβάλλουν «τεχνολογικό αποκλεισμό», συνδέοντας το σκάνδαλο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos