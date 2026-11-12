Συναγερμός στη βόρεια Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι αρχές στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κομβικό σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής. Συγκεκριμένα, η απειλή αφορούσε τον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σημαντικές αναταραχές στα δρομολόγια των τρένων.

Επιχείρηση σε εξέλιξη και κινητοποίηση αρχών

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν, μετά την απειλή για βόμβα. Η κατάσταση συναγερμού ενεργοποιήθηκε άμεσα, οδηγώντας σε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή της βόρειας Γαλλίας.

Η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, ενημέρωσε το κοινό για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η διαδικασία της «άρσης αμφιβολίας» είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις.

Η φύση της απειλής και οι προειδοποιήσεις

Η απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν οδήγησε στην άμεση αντίδραση των αρχών. Λίγο αργότερα, το περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο TER Hauts-de-France, το οποίο εξυπηρετεί τη γαλλική διοικητική περιφέρεια Ω-ντε-Φρανς στη βόρεια Γαλλία, έδωσε νεότερη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το TER ανακοίνωσε ότι η κινητοποίηση των αρχών οφειλόταν σε αναφορά για μια εγκαταλελειμμένη αποσκευή στον σταθμό. Αυτό το περιστατικό ήταν η αιτία για την ενεργοποίηση του συναγερμού και την έναρξη των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διακοπή κυκλοφορίας και αναμενόμενη αποκατάσταση

Ως άμεσο αποτέλεσμα του συναγερμού, η κυκλοφορία των συρμών ανεστάλη και στις δύο κατευθύνσεις της γραμμής που διέρχεται από τον σταθμό Καλέ-Φρεθούν. Αυτή η διακοπή επηρέασε άμεσα το επιβατικό κοινό και τα δρομολόγια του περιφερειακού δικτύου.

Το TER Hauts-de-France ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η αποκατάσταση των δρομολογίων αναμένεται γύρω στις 10:30 π.μ. Η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί είχε προηγουμένως διευκρινίσει ότι ο συγκεκριμένος συναγερμός ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις στα δρομολόγια, προειδοποιώντας για πιθανές διακοπές ή καθυστερήσεις.

Η στρατηγική θέση του Καλέ

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Καλέ-Φρεθούν βρίσκεται σε μια κομβική τοποθεσία στη βόρεια Γαλλία. Η πόλη του Καλέ είναι στρατηγικά τοποθετημένη στην γαλλική ακτή της Μάγχης, γεγονός που την καθιστά σημαντικό κόμβο για τις μεταφορές.

Ειδικότερα, το Καλέ απέχει μόλις 34 χιλιόμετρα νότια της αγγλικής ακτής. Αυτή η γεωγραφική θέση υπογραμμίζει τη σημασία του σταθμού για τη σύνδεση της Γαλλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας οποιαδήποτε απειλή στην περιοχή ζήτημα αυξημένης προσοχής για τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit