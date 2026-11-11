Απειλές για βόμβα σε εκατοντάδες σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Ιρλανδία – Στο στόχαστρο και το αυτοκίνητο της Τζόρτζια Μελόνι

Εκατοντάδες σχολεία εκκενώθηκαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, σε Ιταλία, Εδιμβούργο και Ιρλανδία, έπειτα από απειλές για βόμβα που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι απειλές δεν αφορούσαν μόνο τα σχολικά συγκροτήματα, αλλά και το αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι. Άγνωστος από το εξωτερικό, ο οποίος δηλώνει ηγέτης του «Βιλαγιάτ Μισογινιστάν», υπογράφει τα μηνύματα και προειδοποιεί για «γενοκτονία» κατά των Ιταλών.

Συναγερμός σε ιταλικές πόλεις

Στην Ιταλία, ο συναγερμός προκλήθηκε από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε σε εκατοντάδες σχολεία, με τον αριθμό των επηρεαζόμενων ιδρυμάτων να αυξάνεται συνεχώς. Μέχρι στιγμής, έχουν εκκενωθεί 300 σχολεία σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι ειδοποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Νάπολη, την Μπολόνια και την Τεργέστη. Επίσης, αρκετοί δήμοι στις επαρχίες της Πιατσέντσα και της Φερράρα δέχθηκαν παρόμοιες απειλές, οδηγώντας σε αναστολή μαθημάτων και προληπτικές εκκενώσεις.

Στην επαρχία της Ουντίνε, για παράδειγμα, εκκενώθηκαν προληπτικά τα σχολεία (istituti comprensivi) των περιοχών Κοδρόιπο και Πρεμαριάκο. Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των Καραμπινιέρων, πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί η ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών και να εντοπιστεί η προέλευση των απειλών. Στην Ουντίνε, η αξιοπιστία της απειλής κρίνεται μικρή από τους Καραμπινιέρους.

Το περιεχόμενο των απειλητικών μηνυμάτων

Το ηλεκτρονικό μήνυμα, που έφερε τον τίτλο «Avviso di pericolo» («Προειδοποίηση κινδύνου»), υπογράφεται από έναν αυτοαποκαλούμενο «Μιχαήλ Αντρόποφ», ο οποίος δηλώνει ηγέτης του «Βιλαγιάτ Μισογινιστάν». Στο κείμενο του email, ο αποστολέας προειδοποιεί για βόμβα σε 300 σχολεία της Ιταλίας και απειλεί με γενοκτονία κατά των Ιταλών.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών». Ο αποστολέας περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών: «Προετοιμαζόμουν γι’ αυτό εδώ και πολύ καιρό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα έναν ισχυρό, τηλεχειριζόμενο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε μια πλαστική σακούλα στο κτίριό σας. Τον τοποθέτησα έτσι ώστε το ωστικό κύμα να εξαπλωθεί σε όλο το κτίριο. Το μόνο που θα απομείνει από εσάς θα είναι κόκαλα και ένα αιματηρό χάος. Φυτεύσαμε επίσης μια βόμβα στη μηχανή του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού σας. Μετά θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με τραύματα από μαχαίρι».

Εκτός από τις απειλές για τα σχολεία, το ίδιο email κάνει αναφορά και για τοποθέτηση βόμβας στη μηχανή του αυτοκινήτου της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι. Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν όλους τους αναγκαίους ελέγχους, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Προηγούμενες απειλές και διεθνής διάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Μιχαήλ Αντρόποφ» που υπογράφει τα απειλητικά μηνύματα, φέρεται να είναι το ίδιο πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη για τις απειλές για βόμβα σε δεκάδες πτήσεις της Ευρώπης τις προηγούμενες ημέρες. Μεταξύ αυτών των πτήσεων, υπήρχαν και δύο πτήσεις της Aegean, μία από Θεσσαλονίκη και μία από Αθήνα, οι οποίες είχαν δεχθεί παρόμοιες απειλές.

Λίγη ώρα μετά τις απειλές στην Ιταλία, αντίστοιχα μηνύματα για βόμβα έλαβαν και σχολεία στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, καθώς και στη βόρεια Ιρλανδία. Οι αρχές στις περιοχές αυτές προχώρησαν άμεσα σε εκκενώσεις των σχολικών συγκροτημάτων και πραγματοποιούν ελέγχους με σκοπό να εντοπίσουν τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν τα μηνύματα αυτά εστάλησαν από το ίδιο άτομο που απείλησε τα ιταλικά σχολεία και την πρωθυπουργό.

Έρευνες για την προέλευση των email

Οι αρχές ασφαλείας έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για την προέλευση των απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το email στην Ιταλία εστάλη από διεύθυνση που συνδέεται με το domain ενός πανεπιστημίου της Ταϊβάν. Μία από τις υποθέσεις που εξετάζονται είναι η συντονισμένη ενέργεια με σκοπό την πρόκληση ψευδούς συναγερμού, πιθανώς μέσω πλαστογράφησης της διεύθυνσης του αποστολέα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας σε όλες τις πληγείσες περιοχές παραμένουν σε εγρήγορση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των απειλών συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis