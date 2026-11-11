Διπλωματικό επεισόδιο στην Αττάλεια: Ο Ερντογάν απέφυγε την υποδοχή του Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο COP31

Διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αττάλεια, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα (COP31), όταν ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από τον χώρο υποδοχής των αρχηγών κρατών. Η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να αποφύγει την υποδοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Τελικά, τον Κύπριο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ η τουρκική πλευρά δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κάποια εξήγηση για το περιστατικό.

Η αποχώρηση του τούρκου προέδρου και η υποδοχή

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να αποχωρήσει από τον χώρο υποδοχής της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στην Αττάλεια, ακριβώς τη στιγμή που αναμενόταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, όταν έφτασε ο Κύπριος πρόεδρος, το τηλεοπτικό πλάνο εστίασε αλλού, και όταν επέστρεψε στον χώρο, διακρινόταν μόνο ο Αντόνιο Γκουτέρες να τον περιμένει.

Κατά τη διαδικασία της επίσημης υποδοχής του κ. Χριστοδουλίδη, δεν ανακοινώθηκε επίσημα το όνομά του. Ο Κύπριος πρόεδρος φάνηκε να κοντοστέκεται πριν εισέλθει στην αίθουσα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, οι διοργανωτές του ζήτησαν να περιμένει. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στις οθόνες μια μεγάλη τουρκική σημαία, ενώ στο σημείο παρέμεινε μόνο ο επικεφαλής του ΟΗΕ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν χαμηλόφωνα για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πόζαραν για αναμνηστικές φωτογραφίες, πριν ο Κύπριος πρόεδρος μπει στο κτίριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αμέσως επόμενη άφιξη ηγέτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρισκόταν κανονικά δίπλα στον Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι αντιδράσεις της κυπριακής κυβέρνησης

Η κίνηση του τούρκου προέδρου προκάλεσε συζήτηση στην κυπριακή κυβέρνηση. Κυβερνητικές πηγές αξιολόγησαν την αποχώρηση του κ. Ερντογάν ως ένδειξη αδυναμίας και περιφρόνησης προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας το περιστατικό, έκανε λόγο για «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο κυπριακός Τύπος έκανε λόγο για «σκληρές διπλωματικές εντάσεις» που εκτυλίχθηκαν στην Αττάλεια. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες φάνηκε να συνομιλεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε τεταμένο τόνο, κάτι που άλλαξε την έκφραση του προσώπου του Κύπριου ηγέτη.

Οι συναντήσεις του προέδρου Χριστοδουλίδη

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου COP31, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα, τα ευρωτουρκικά θέματα, καθώς και η προσπάθεια της Κύπρου να ενταχθεί στη Ζώνη Σένγκεν.

Άλλες παρουσίες στη σύνοδο

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε υποδεχθεί κανονικά στον χώρο άλλους ηγέτες, ανάμεσά τους και τον τουρκοκύπριο Τουφάν Έρχιουρμαν. Κατά τη διάρκεια αυτών των υποδοχών, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δεν συμμετείχε.

Στη Σύνοδο της Αττάλειας έδωσαν το «παρών» και άλλοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους. Μεταξύ αυτών ήταν ο αυτοαποκαλούμενος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ο «αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» Φικρί Αταόγλου και ο «υπουργός Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι είχαν μεταβεί στην τουρκική πόλη από το πρωί της Τετάρτης.

Το αντικείμενο των εργασιών της COP31

Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα στην Αττάλεια επικεντρώνονται στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων των συμμετεχόντων χωρών. Στόχος είναι η προετοιμασία ενόψει των σκληρών διαπραγματεύσεων για το Κλίμα, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis