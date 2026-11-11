Αβεβαιότητα για την πορεία του Abeille Marengo μετά τον απόπλου από το Ηράκλειο

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου, μετά από τετραήμερη παραμονή. Ωστόσο, η πορεία που θα ακολουθήσει, το χρονοδιάγραμμα των ερευνών του και, κυρίως, ο χρόνος που θα βρεθεί στα διεθνή ύδατα στην περιοχή της Καρπάθου, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Η κατάσταση περιπλέκεται από την έκδοση τουρκικής NAVTEX και τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς.

Ο απόπλους και τα αναπάντητα ερωτήματα

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo ξεκίνησε το ταξίδι του χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου. Πριν από τον απόπλου, το σκάφος είχε παραμείνει ακίνητο στο Ηράκλειο για τέσσερις ημέρες, δημιουργώντας ήδη ερωτήματα σχετικά με την καθυστέρηση.

Παρά την αναχώρηση, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες γύρω από την ακριβή πορεία που θα ακολουθήσει το πλοίο και το χρονοδιάγραμμα των ερευνών του. Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι πότε το Abeille Marengo θα εισέλθει στα διεθνή ύδατα, ειδικά στην περιοχή της Καρπάθου. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιστορικό έντασης, καθώς το 2025 η Τουρκία είχε αναπτύξει πολεμικά πλοία για να εμποδίσει το ιταλικό ερευνητικό σκάφος Ievoli Relume.

Η τουρκική NAVTEX και οι ισχυρισμοί της Άγκυρας

Λίγο μετά τον απόπλου του γαλλικού πλοίου, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση NAVTEX, η οποία αφορούσε τις έρευνες του Abeille Marengo. Στην ανακοίνωσή τους, οι τουρκικές αρχές επέμειναν ότι είχαν δώσει τη «συγκατάθεσή τους» για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο σε μια περιοχή που θεωρούν ότι ανήκει στην «υφαλοκρηπίδα» της Τουρκίας.

Στο κείμενο της τουρκικής NAVTEX αναφερόταν συγκεκριμένα: «Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής παροχής υπηρεσιών NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757».

Η ελληνική απάντηση και οι διπλωματικές διαψεύσεις

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε άμεσα στους τουρκικούς ισχυρισμούς. Ελληνικές διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει «καμία σημασία», καθώς εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου και βασίστηκε σε ήδη δημοσιοποιημένα δεδομένα. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η τουρκική NAVTEX δεν κάνει καμία αναφορά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαίωσε αυτή τη θέση, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία». Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι αυτό προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα τόσο από τη γαλλική εταιρεία όσο και από όλους τους συμμετέχοντες στο έργο. Τόνισε ότι τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η ίδια η τουρκική NAVTEX, καθώς και η ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας του έργου, αναφέρουν ρητά ελληνική και κυπριακή άδεια.

Η κίνηση του πλοίου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι το Abeille Marengo κινείται σε περιοχή που αναφέρεται στο «παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο», το οποίο χαρακτήρισε «ανυπόστατο». Η κίνηση του πλοίου με ελληνική και κυπριακή άδεια σε αυτή την περιοχή αποτελεί κεντρικό σημείο της ελληνικής επιχειρηματολογίας.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή πλευρά, η πορεία του πλοίου παραμένει προς το παρόν ασαφής. Το Abeille Marengo κατευθύνεται «σε πρώτο σ», σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τελικό προορισμό ή το πλήρες σχέδιο των ερευνών του. Η ελληνική πλευρά, μέσω επίσημων δηλώσεων, έχει διαμηνύσει ότι «είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα» και ότι «η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Με πληροφορίες από: Topontiki