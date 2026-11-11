Εθνικό πένθος στη Βουλγαρία μετά την πολύνεκρη καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Τράκια

Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Βουλγαρία για τους 12 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και τους 51 που τραυματίστηκαν σε μια πολύνεκρη καραμπόλα 86 οχημάτων. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Α1, γνωστό και ως Τράκια, ο οποίος συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς. Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και την παροχή πρώτων βοηθειών, διασωστικά συνεργεία έδωσαν ολονύχτια μάχη.

Εθνικό πένθος και ακυρώσεις εκδηλώσεων

Η 11η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Ημέρα Εθνικού Πένθους σε όλη τη Βουλγαρία, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων από τις δύο πολύνεκρες καραμπόλες που σημειώθηκαν κοντά στον κόμβο Ζίμνιτσα. Σε ένδειξη σεβασμού, οι σημαίες σε όλα τα κρατικά ιδρύματα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ όλες οι επίσημες εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ακύλερωσε τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αναμένεται να εγκρίνει την παροχή οικονομικής αποζημίωσης στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πολλαπλές συγκρούσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο BTA.

Η φονική καραμπόλα και ο απολογισμός των θυμάτων

Η μαζική καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν 86 οχήματα, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026, κοντά στον κόμβο Ζίμνιτσα του αυτοκινητόδρομου Τράκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 12.

Περίπου 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Από αυτούς, 23 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Σλίβεν, 18 νοσηλεύονται επίσης στο Σλίβεν, οκτώ δέχονται ιατρική φροντίδα στο Γιόμπολ και επτά στο Μπουργκάς. Συνολικά, 13 τραυματίες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, με τέσσερις από αυτούς να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ένας Ρουμάνος υπήκοος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μπουργκάς, βρίσκεται στην πλέον κρίσιμη κατάσταση.

Αίτια και έρευνες για την τραγωδία

Αν και η πυκνή ομίχλη και η ολισθηρότητα του δρόμου θεωρούνται οι κύριοι υπαίτιοι της φονικής καραμπόλας, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε σύλληψη. Ένας Ρουμάνος οδηγός νταλίκας έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, καθώς φέρεται να σταμάτησε το όχημά του εν μέσω χαμηλής ορατότητας, προκαλώντας το πρώτο τροχαίο της αλυσιδωτής σύγκρουσης. Η κατάσταση που επικρατούσε το πρωί της Τρίτης ήταν πρωτόγνωρη, καθώς η ορατότητα περιοριζόταν από τα 70 μέτρα στα μόλις 10.

Σχετικά με τα αίτια της καραμπόλας, κλιμάκιο με 10 ερευνητές της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών έχει αναλάβει τις έρεψεις. Πέρα από τις καιρικές συνθήκες, υπάρχουν καταγγελίες για έλλειψη επαρκούς σήμανσης για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στον αυτοκινητόδρομο, γεγονός που εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς.

Δραματικές στιγμές και μαρτυρίες επιζώντων

Η επιχείρηση των συνεργείων για τον απεγκλωβισμό τραυματιών από τα κατεστραμμένα οχήματα ήταν ολονύχτια. Πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές και διασωστικά συνεργεία έδωσαν μάχη, απομακρύνοντας αναποδογυρισμένα και καμένα αυτοκίνητα, σε μια προσπάθεια να σώσουν ζωές και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων περιγράφουν δραματικές στιγμές. Ένας τραυματίας περιέγραψε στο Ertnews ότι «τα τζάμια έσπασαν και έπεφταν παντού. Ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι είχαν πέσει, άλλοι είχαν τραυματιστεί, ενώ κάποιοι είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν». Μια άλλη μαρτυρία ανέφερε: «Πολλοί, πολλοί άνθρωποι πέθαναν εδώ. Ένας άντρας πέθανε ακριβώς πίσω μου», αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos