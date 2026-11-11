Βρέφος 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό θαμμένο σε κλουβί σκύλου στις ΗΠΑ

Ένα βρέφος μόλις 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό την Τρίτη στη Νότια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ανακούφιση στις τοπικές αρχές και την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, το μικρό αγόρι είχε παραμείνει θαμμένο για ένα διάστημα που άγγιζε τις 24 ώρες. Το βρέφος, που ονομάζεται Κόα Σαρπ, εντοπίστηκε μέσα σε ένα κλουβί σκύλου, τυλιγμένο σε μια πετσέτα και τοποθετημένο σε μικρό βάθος μέσα σε μια δασική περιοχή. Ο σερίφης Τζέι Κουν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, περιέγραψε τον ήχο του κλάματος του μικρού Κόα ως τον πιο χαρούμενο ήχο που θα μπορούσε κανείς να ακούσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σίγουρα ο Θεός είναι καλός».

Η εξαφάνιση και η έναρξη των ερευνών

Η περιπέτεια του 11 μηνών βρέφους ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν η μητέρα του το άφησε υπό την επίβλεψη του πατέρα του. Η παράδοση του παιδιού έγινε στο σπίτι της μητέρας, καθώς εκείνη έπρεπε να απουσιάσει για να διεκπεραιώσει μια προσωπική της υποχρέωση.

Όταν αργότερα διαπιστώθηκε ότι το παιδί αγνοούνταν και δεν ήταν πλέον υπό τη φροντίδα του πατέρα του, δηλώθηκε άμεσα η εξαφάνισή του στις αρμόδιες αρχές. Μετά την ενημέρωση, ξεκίνησαν εκτεταμένες και εντατικές έρευνες από τις δυνάμεις ασφαλείας, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του μικρού Κόα Σαρπ, καθώς η αγωνία για την τύχη του ήταν μεγάλη.

Η συγκλονιστική ανακάλυψη του βρέφους

Ο εντοπισμός του Κόα Σαρπ πραγματοποιήθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα μιας ομάδας αναζήτησης που συμμετείχε στις έρευνες. Τα μέλη της ομάδας παρατήρησαν ότι το χώμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο δάσος, το οποίο βρισκόταν περίπου 50 μέτρα μακριά από την οικία του πατέρα του παιδιού, είχε πρόσφατα αναμοχλευθεί, υποδηλώνοντας κάποια ανθρώπινη παρέμβαση.

Στο σημείο αυτό, οι ερευνητές έκαναν τη συγκλονιστική ανακάλυψη. Βρήκαν το 11 μηνών αγοράκι θαμμένο ζωντανό, μέσα σε ένα κλουβί σκύλου. Το βρέφος ήταν τυλιγμένο προσεκτικά σε μια πετσέτα και είχε τοποθετηθεί σε μικρό βάθος κάτω από το έδαφος, σε μια δασική περιοχή της κομητείας Λέξινγκτον, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του σερίφη.

Οι δηλώσεις του σερίφη Τζέι Κουν

Ο σερίφης Τζέι Κουν της κομητείας Λέξινγκτον προέβη σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας την τεράστια ανακούφιση και τη χαρά του για την αίσια έκβαση των ερευνών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο σερίφης τόνισε τη θετική έκβαση του περιστατικού.

«Σίγουρα ο Θεός είναι καλός», δήλωσε ο κ. Κουν, περιγράφοντας τις στιγμές του εντοπισμού. «Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίσαμε τον μικρό Κόα, 11 μηνών, θαμμένο ζωντανό, να κρατιέται στη ζωή και να κλαίει. Ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος που θα μπορούσε κανείς να ακούσει», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη συγκινησιακή φόρτιση της στιγμής.

Η σύλληψη του πατέρα και η συνέχεια της υπόθεσης

Σε σχέση με την υπόθεση, ο πατέρας του παιδιού, Μάικλ Κόμερ, είχε συλληφθεί το βράδυ της Δευτέρας, πριν ακόμη εντοπιστεί το βρέφος. Οι αρχικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κ. Κόμερ αφορούν διάρρηξη και αντίσταση κατά τη σύλληψη, αδικήματα για τα οποία συνελήφθη.

Οι αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με την εισαγγελία, συνεχίζουν τις έρευνες και εργάζονται για να καθοριστούν οι ενδεχόμενες πρόσθετες κατηγορίες που θα μπορούσαν να απαγγελθούν σε βάρος του Μάικλ Κόμερ. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το βρέφος θαμμένο.

Με πληροφορίες από: Topontiki