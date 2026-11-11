Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα του BBC για τερματισμό της αγωγής του Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα του BBC για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια υπόθεση που αφορά αξιώσεις αποζημίωσης δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε την απόφαση με πανηγυρικό τόνο, χαρακτηρίζοντάς την «τεράστια νίκη» και εξαπολύοντας επίθεση κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην αγωγή του Τραμπ να προχωρήσει, ενώ παράλληλα απορρίφθηκε μια άλλη αξίωση που αφορούσε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η αντίδραση Τραμπ

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που έχει αναλάβει την εκδίκαση της αγωγής του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του βρετανικού δικτύου για τον τερματισμό της υπόθεσης. Η δικαστική διαμάχη αφορά αξιώσεις αποζημίωσης που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί τον οργανισμό για δυσφήμιση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την εξέλιξη αυτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, κάνοντας λόγο για «μια τεράστια νίκη κατά των Fake News». Την πανηγυρική του δήλωση την πραγματοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, τονίζοντας τη σημασία της απόφασης για την υπόθεση που έχει ξεκινήσει.

Οι κατηγορίες για «Fake News» και ο δικαστής

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του BBC, περιγράφοντάς το ως «τρομερό διαστρεβλωτή της αλήθειας». Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον ομοσπονδιακό δικαστή Τζέφρι Τ. Κουντς, ο οποίος προεδρεύει της υπόθεσης στο Νότιο Διαμέρισμα της Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της δικαστικής απόφασης, η οποία επιτρέπει στην αγωγή του να συνεχιστεί, παρά τις προσπάθειες του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού να την τερματίσει. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση αυτού που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως παραπληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης.

Το επεξεργασμένο βίντεο στο επίκεντρο

Ένα κεντρικό σημείο της αγωγής και της δικαστικής απόφασης είναι ένα επεξεργασμένο βίντεο από το BBC. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε στην ανάρτησή του ένα απόσπασμα από το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, το οποίο αναφέρει ότι το βρετανικό δίκτυο είχε επεξεργαστεί ένα βίντεο με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο ίδιος είχε προβεί σε δήλωση που στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει.

Το απόσπασμα της απόφασης, όπως αναδημοσιεύτηκε από τον Τραμπ, ήταν σαφές: «Στην προκειμένη περίπτωση, το ίδιο το ειδησεογραφικό μέσο δημιούργησε την ιστορία. Το BBC το παραδέχθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι είχε επεξεργαστεί ένα βίντεο, ώστε να φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια δήλωση την οποία στην πραγματικότητα δεν έκανε». Αυτή η παραδοχή του BBC αποτελεί βασικό στοιχείο στην επιχειρηματολογία του πρώην προέδρου.

Η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, κλείνοντας την ανάρτησή του, ότι θα συνεχίσει να αντιτίθεται σθεναρά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που, κατά την άποψή του, επιχειρούν να παραπλανήσουν την αμερικανική κοινή γνώμη. Η δήλωσή του αντανακλά τη διαρκή του στάση απέναντι σε ορισμένα δημοσιογραφικά πρακτορεία.

Ο πρώην πρόεδρος κατέληξε στην ανάρτησή του με μια ξεκάθαρη δέσμευση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε και να νικάμε όλους όσοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό!». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεσή του να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα και να υπερασπιστεί την αλήθεια, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται.

Η πορεία της αγωγής και άλλες αξιώσεις

Ενώ ο ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε ότι η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC για δυσφήμιση μπορεί να προχωρήσει, υπήρξε και μια άλλη πτυχή της δικαστικής απόφασης. Συγκεκριμένα, ο δικαστής απέρριψε την αξίμηση του Τραμπ κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που αφορούσε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί με επίκεντρο τις κατηγορίες για δυσφήμιση, ενώ η πτυχή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών έχει αποκλειστεί από την περαιτέρω εκδίκαση. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο εντός του οποίου θα εξελιχθεί η δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και του BBC.

Με πληροφορίες από: Enikos