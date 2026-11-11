Η Βενεζουέλα ανοίγει τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιωτικές επενδύσεις

Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προχώρησε στην ομόφωνη έγκριση μιας νομοθετικής μεταρρύθμισης που σηματοδοτεί την έναρξη ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση αυτή αλλάζει το καθεστώς κρατικού ελέγχου που εφαρμοζόταν στη χώρα από το 2007. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, ανέφερε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν και να παρέχουν ηλεκτρισμό, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς.

Αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο

Η νέα νομοθετική μεταρρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε την Τρίτη, τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρισμού της Βενεζουέλας. Η έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου έγινε ομόφωνα από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον ενεργειακό τομέα της χώρας, ο οποίος βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους από το 2007. Τότε, είχε ληφθεί η απόφαση για την εθνικοποίηση του συστήματος ηλεκτροδότησης, θέτοντας όλες τις λειτουργίες παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υπό κρατική διαχείριση.

Οι λόγοι πίσω από τη μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, το προηγούμενο καθεστώς κρατικοποίησης του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά προβλημάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν περιορισμένες επενδύσεις στον κλάδο, φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείριση των πόρων και των υποδομών.

Οι ίδιοι ισχυρισμοί υποστήριζαν ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ανεπαρκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις ανάγκες και τη ζήτηση του πληθυσμού και της οικονομίας της χώρας. Η νέα μεταρρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει, όπως φαίνεται, αυτές τις προκλήσεις.

Ο ρόλος των ιδιωτικών εταιρειών

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του σώματος, Χόρχε Ροδρίγκες, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον αντίκτυπο του νέου νόμου. Ο κ. Ροδρίγκες τόνισε ότι η νομοθετική αυτή αλλαγή θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος υποστήριξε στον Τύπο ότι κάθε ιδιωτική επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να «παράγει» και να παρέχει ηλεκτρισμό «με καθορισμένη τιμή». Αυτή η πρόβλεψη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συνολικής προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ελλείψεις που είχαν παρατηρηθεί.

Πολιτικό πλαίσιο και προηγούμενες κινήσεις

Ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, είναι αδελφός της υπηρεσιακής προέδρας της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά νομοθετικών αλλαγών που προωθούνται από την κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου.

Προηγήθηκαν αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις στον νόμο για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και στους νόμους που αφορούν τα μεταλλεία και τα ορυχεία. Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσιακή πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά της υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, σε μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που έλαβε χώρα στο Καράκας.

Με πληροφορίες από: Enikos