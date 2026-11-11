Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ συνελήφθη ξανά, φέρεται να αφαίρεσε ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Νέα σύλληψη σημειώθηκε για τον Τόμας Μαρκλ, τον 82χρονο πατέρα της Δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, στην πολιτεία της Φλόριντα. Ο κ. Μαρκλ φέρεται να αφαίρεσε τη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης που φορούσε στον αστράγαλό του, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της προδικαστικής του αποφυλάκισης. Η εξέλιξη αυτή τον οδήγησε εκ νέου υπό κράτηση, λίγες μόλις ημέρες μετά την αρχική του σύλληψη.

Η νέα σύλληψη και η προφυλάκιση

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο Λος Άντζελες, ο Τόμας Μαρκλ παρουσιάστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα της Φλόριντα. Η εμφάνιση αυτή έγινε μετά την φερόμενη αφαίρεση του ηλεκτρονικού ποδοδέτη, η οποία εκτιμάται ότι συνέβη περίπου στις 01:45 τοπική ώρα, δηλαδή στις 06:45 ώρα Γκρίνουιτς. Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκιση του χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι ο κ. Μαρκλ βρίσκεται πλέον υπό ομοσπονδιακή κράτηση. Η ενέργεια αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της παραβίασης των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί κατά την προηγούμενη αποφυλάκισή του, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής χρήσης της συσκευής ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Οι όροι της προηγούμενης αποφυλάκισης

Η νέα αυτή σύλληψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη κράτησή του, η οποία είχε γίνει επίσης στη Φλόριντα. Τότε, ο κ. Μαρκλ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλάμβαναν τον κατ’ οίκον περιορισμό και την υποχρέωση να φορά ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού της θέσης του, δηλαδή τη συσκευή στον αστράγαλο.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, είχαν καθοριστεί οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσε να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Η φερόμενη αφαίρεση του ποδοδέτη ακύρωσε ουσιαστικά αυτούς τους όρους, οδηγώντας στην εκ νέου σύλληψη και την απόφαση του δικαστή για κράτηση χωρίς εγγύηση.

Η αρχική σύλληψη και οι κατηγορίες

Η αρχική σύλληψη του Τόμας Μαρκλ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Αυτή η κράτηση έγινε στο πλαίσιο έρευνας του FBI, η οποία αφορούσε την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο κ. Μαρκλ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες ότι κατείχε τέτοιου είδους υλικό, ωστόσο μετά τη σύλληψή του τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό και υποχρεώθηκε να φορά τη συσκευή ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Ο ίδιος επιμένει στην άρνησή του σχετικά με τις καταγγελίες που τον βαραίνουν.

Η έρευνα του FBI και τα ευρήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI είχε πραγματοποιήσει έρευνες σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται στην περιοχή του Λος Άντζελες. Οι συγκεκριμένοι χώροι ήταν καταχωρημένοι στο όνομα του Τόμας Μαρκλ και φέρεται να τους νοίκιαζε από το έτος 2008. Η έρευνα αυτή οδήγησε στην κατάσχεση σημαντικού αριθμού αντικειμένων.

Οι πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα συνολικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αρνητικά φιλμ, διαφάνειες και βιβλία, τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν και φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον ίδιο με ανήλικα κορίτσια.

Δικαστικές εξελίξεις και η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, μετά την αρχική του σύλληψη, δεν κατατέθηκε δήλωση υπεράσπισης. Εκτός από τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν, είχε αποφασιστεί επίσης να υποβληθεί σε εξέταση για την αξιολόγηση της ψυχικής και νοητικής του κατάστασης. Μια σχετική έκθεση αναμένεται να υποβληθεί έως τις 20 Νοεμβρίου.

Η κόρη του, Μέγκαν Μαρκλ, είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι είναι «βαθιά αναστατωμένη» από τις καταγγελίες που αφορούν τον πατέρα της. Η δήλωσή της αφορούσε και το φερόμενο υλικό που εντοπίστηκε στην πρώην κατοικία του στις Φιλιππίνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis