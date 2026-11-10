Επτά νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα, ανάμεσά τους πατέρας και 13χρονος γιος

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας. Οι απώλειες αυτές προκλήθηκαν εξαιτίας ισραηλινών πυρών και αεροπορικών πληγμάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν οι υπηρεσίες διάσωσης του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από τον πόλεμο. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ένας πατέρας και ο 13χρονος γιος του.

Οι τραγικές απώλειες στην πόλη της Γάζας

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ένας πατέρας και ο ανήλικος γιος του, ηλικίας 13 ετών, σκοτώθηκαν έπειτα από αεροπορική επίθεση. Το πλήγμα αυτό έπληξε ένα κατάλυμα στο οποίο φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι, στη συνοικία Ζαϊτούν της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τέσσερις επιπλέον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εντός της Πόλης της Γάζας. Τρεις από αυτούς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού που έπληξε ένα σιδηρουργείο, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Αλ Σάμπρα. Ένας ακόμη έχασε τη ζωή του εξαιτίας πλήγματος σε ένα κατάλυμα εκτοπισμένων, αυτή τη φορά στη συνοικία Αλ Νταράτζ.

Πλήγματα και στο νότιο τμήμα του θύλακα

Πέρα από τα γεγονότα στην Πόλη της Γάζας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του θύλακα ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) για έναν ακόμη θάνατο. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά του «στρατού κατοχής» κοντά στην περιοχή της Χαν Γιούνις, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού προέβη σε δήλωση στο AFP, αναφέροντας ότι «στόχοι ήταν ένοπλοι σε διάφορες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή τους στόχους.

Το πλαίσιο της εκεχειρίας και οι αλληλοκατηγορίες

Τα πρόσφατα πλήγματα και οι απώλειες σημειώνονται σε ένα περιβάλλον όπου Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Η συγκεκριμένη εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου του 2025, μετά από μια περίοδο δύο ετών πολέμου που είχε προηγηθεί.

Ο πόλεμος αυτός πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Έκτοτε, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις δύο πλευρές να αποδίδουν ευθύνες η μία στην άλλη για την μη τήρηση των όρων της συμφωνίας.

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων

Από την έναρξη της εκεχειρίας, ο απολογισμός των νεκρών στην περιοχή είναι βαρύς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες. Επτά από αυτές αφορούν στρατιωτικούς, ενώ μία απώλεια αφορά έναν συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki