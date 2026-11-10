Το Ιράν αποκαλύπτει νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων και drones»

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προχώρησαν σε μια νέα επίδειξη των στρατιωτικών τους υποδομών, δημοσιοποιώντας βίντεο από μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση, την οποία χαρακτηρίζουν «πόλη πυραύλων». Αυτή η εγκατάσταση περιγράφεται ως «πόλη πυραύλων» και αποτελεί ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο αποθήκευσης στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τους Ιρανούς αξιωματούχους, οι συγκεκριμένες υπόγειες εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν προστασία από τυχόν αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του αποθηκευμένου υλικού.

Οι νέες υπόγειες εγκαταστάσεις

Στο οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο αποθήκευσης στρατιωτικού εξοπλισμού, στο οποίο φέρονται να φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Η παρουσία αυτού του προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού υπογραμμίζει την προσπάθεια του Ιράν να ενισχύσει τις αμυντικές και επιθετικές του δυνατότητες.

Σύμφωνα με τους Ιρανούς αξιωματούχους, οι υπόγειες εγκαταστάσεις προσφέρουν προστασία από αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, καθιστώντας τις μια ασφαλή κρυψώνα για τα στρατιωτικά τους μέσα. Αυτή η κίνηση των Φρουρών της Επανάστασης αποτελεί μια σαφή επίδειξη της στρατιωτικής τους ισχύος και της ικανότητάς τους να διατηρούν σημαντικό οπλισμό σε προστατευμένα περιβάλλοντα.

Σαφές μήνυμα προς ΗΠΑ και Ισραήλ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο από τους Φρουρούς της Επανάστασης συνοδεύτηκε από σαφείς προειδοποιήσεις προς τους αντιπάλους τους, με την ενέργεια αυτή να ερμηνεύεται ως ένα μήνυμα ισχύος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι IRGC υποστηρίζουν ότι τα προηγμένα πυραυλικά συστήματα που διαθέτει το Ιράν θα προκαλέσουν έκπληξη με την αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο των επιχειρήσεων, τονίζοντας την ετοιμότητα και την ικανότητα των ιρανικών δυνάμεων.

Παρά το γεγονός ότι το πολεμικό κλίμα μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ φαινόταν να βαίνει προς εκτόνωση, η κίνηση των Φρουρών της Επανάστασης να παρουσιάσουν αυτή τη νέα υπόγεια «πόλη» με drones, πυραύλους και εκτοξευτές, εκτιμάται ότι ρίχνει «λάδι στη φωτιά». Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την αποφασιστικότητα του Ιράν να επιδείξει τις στρατιωτικές του δυνατότητες και να στείλει μήνυμα αποτροπής.

Επιθεώρηση από ανώτατους αξιωματικούς

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, εμφανίζονται ανώτατοι αξιωματικοί των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιθεωρούν τις υπόγειες εγκαταστάσεις. Μεταξύ των αξιωματικών που παρουσιάζονται είναι ο υποστράτηγος Αμπντολαχί, καθώς και ο διοικητής της Αεροπορικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Σαγιέντ Ματζίντ Μουσάβι. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτές τις νέες στρατιωτικές υποδομές.

Οι δύο αξιωματικοί καταγράφονται να επιθεωρούν διεξοδικά τις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα συνομιλούν με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές. Αυτή η εικόνα της επιθεώρησης ενισχύει την εντύπωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της άμεσης επίβλεψης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν από την ανώτατη ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης.

Ενίσχυση παραγωγής και εξαγωγών

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς στη μεταφορά γραμμών παραγωγής πυραύλων και drones σε αυτές τις υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνεχούς παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, ακόμη και υπό συνθήκες πολεμικών επιχειρήσεων, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητας στην αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Παράλληλα με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, το Ιράν φέρεται να επιδιώκει την ενίσχυση των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αξιοποίηση των συμπερασμάτων και των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής πυρομαχικών ακόμη και σε συνθήκες πολέμου αποτελεί κεντρικό στοιχείο αυτής της ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Newsit