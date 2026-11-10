Η νέα Κνεσέτ ξεκίνησε τις εργασίες της εν μέσω προτάσεων για εξεταστική επιτροπή

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ορκίστηκε σήμερα, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών της νέας Κνεσέτ, χωρίς ωστόσο να έχει συγκροτηθεί ακόμη νέα κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτής της εναρκτήριας συνεδρίασης, το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ, το Γιασάρ, στο οποίο έχει ανατεθεί ο σχηματισμός της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, ανακοίνωσε την κατάθεση μιας σειράς νομοσχεδίων.

Η «πρεμιέρα» της Κνεσέτ και οι προτάσεις του Γιασάρ

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Κνεσέτ, ο Γκάντι Άιζενκοτ και το κόμμα του, το Γιασάρ, μαζί με άλλα πολιτικά κόμματα, υπέβαλαν μια σειρά νομοσχεδίων. Ένα από τα βασικά νομοσχέδια που κατατέθηκαν αποσκοπεί στη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη «σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Η προτεινόμενη εξεταστική επιτροπή θα διερευνήσει τις αστοχίες ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ανακοίνωση για την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου έγινε από το κόμμα Γιασάρ, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να διερευνηθούν σε βάθος τα γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση.

Νομοσχέδια για πρωθυπουργούς και δικαστική μεταρρύθμιση

Εκτός από την πρόταση για την εξεταστική επιτροπή, το μπλοκ του Άιζενκοτ κατέθεσε και άλλα νομοσχέδια. Αυτά περιλαμβάνουν τον περιορισμό της θητείας των πρωθυπουργών, καθώς και την κατάργηση νόμων που είχαν ψηφιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής μεταρρύθμισης, η οποία προωθήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το κόμμα Γιασάρ υπέβαλε πρόταση που τροποποιεί τις περιστάσεις υπό τις οποίες ένας πρωθυπουργός μπορεί να κηρυχθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του. Παράλληλα, το κόμμα των Δημοκρατικών κατέθεσε ξεχωριστή πρόταση που θέτει απαγόρευση σε άτομα εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες να κατέχουν δημόσιο αξίωμα. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί μια δίκη κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες.

Η έκκληση Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ο ίδιος δήλωσε ότι αυτή η κίνηση είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που χαρακτήρισε ως «υπαρξιακή απειλή» που θέτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ιράν εργάζεται για την ανοικοδόμηση της πυρηνικής απειλής». Πρόσθεσε επίσης ότι «στο πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα». Αντιμέτωποι με αυτές τις απειλές, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη να αφήσουν στην άκρη όλες τις άλλες σκέψεις και να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Κινήσεις για την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ

Παράλληλα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, το κόμμα Γιασάρ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επισήμως στον πρόεδρο της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, περισσότερες από 61 υπογραφές βουλευτών της νέας Κνεσέτ. Οι υπογραφές αυτές ζητούν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την αντικατάσταση του κ. Οχάνα.

Οι ηγέτες του αντιπολιτευόμενου μπλοκ είχαν καταλήξει σε συμφωνία, έπειτα από διαπραγματεύσεις ημερών, να προτείνουν τον πρώην υπουργό Ματάν Καχάνα για τη θέση του προέδρου της Κνεσέτ, ως αντικαταστάτη του Αμίρ Οχάνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki