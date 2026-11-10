Σύγκρουση μικρού αεροσκάφους με αυτοκίνητο στη Μελβούρνη: Δύο τραυματίες

Σοβαρό αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία προσγείωσης του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο επιβαινόντων στο όχημα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι ζημιές στα εμπλεκόμενα μέσα ήταν εκτεταμένες.

Το ατύχημα και η τοποθεσία

Η σύγκρουση καταγράφηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στην οδό MacIntyre Lane, η οποία βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Lilydale της Μελβούρνης. Το μικρό αεροσκάφος, τύπου Piper PA-28, φέρεται να χτύπησε το αυτοκίνητο την ώρα που προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, έχοντας στο εσωτερικό του έναν εκπαιδευόμενο πιλότο και τον εκπαιδευτή του.

Η περιοχή του αεροδρομίου Lilydale έγινε το επίκεντρο του ατυχήματος, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα για την παροχή βοήθειας. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ η οδός MacIntyre Lane αποκλείστηκε για τις απαραίτητες ενέργειες των σωστικών συνεργείων και της αστυνομίας.

Οι επιβαίνοντες και οι τραυματισμοί

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ένα λευκό SUV. Πρόκειται για μία γυναίκα περίπου 60 ετών και έναν άνδρα περίπου 70 ετών. Και οι δύο υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maroondah, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή, γεγονός που κρίνεται ενθαρρυντικό δεδομένης της σφοδρότητας του ατυχήματος.

Αντίθετα, οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, δηλαδή ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος πιλότος, δεν τραυματίστηκαν καθόλου. Παρά την εκτεταμένη ζημιά που υπέστη το αεροσκάφος, οι δύο άνδρες κατάφεραν να βγουν σώοι από την καμπίνα, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση στις αρχές που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος.

Η περιγραφή της σύγκρουσης

Το αεροσκάφος, τύπου Piper PA-28, προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Lilydale όταν συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε στην περιοχή, το αεροσκάφος φάνηκε να χτυπά την οροφή του αυτοκινήτου. Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν το αεροπλάνο ολοκληρώσει την προσέγγισή του, με το λευκό SUV να κινείται στον δρόμο ακριβώς δίπλα στον διάδρομο.

Η εκπαιδευτική πτήση, η οποία είχε ξεκινήσει με τον εκπαιδευόμενο πιλότο και τον εκπαιδευτή του, κατέληξε σε αυτή την απρόσμενη σύγκρουση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόσκρουση ήταν άμεση και ισχυρή, καθώς το αεροπλάνο βρισκόταν σε φάση προσγείωσης και το αυτοκίνητο σε κίνηση στον παρακείμενο δρόμο.

Οι υλικές ζημιές και η ανταπόκριση των αρχών

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση ήταν σημαντικές και στα δύο εμπλεκόμενα μέσα. Το μικρό αεροπλάνο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με χαρακτηριστικότερο το γεγονός ότι έχασε ένα από τα φτερά του. Το λευκό SUV καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, με το παρμπρίζ του να είναι σπασμένο και το αμάξωμά του να φέρει σοβαρές ζημιές, όπως φάνηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και να διασφαλίσουν την περιοχή. Οι αρχές ξεκίνησαν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό αυτό περιστατικό, ενώ η κυκλοφορία στην οδό MacIntyre Lane διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Newsit