Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 48 τραυματίες σε σύγκρουση 86 οχημάτων

Μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητιστικές τραγωδίες έζησε σήμερα η Βουλγαρία, καθώς τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μια τεράστια καραμπόλα 86 οχημάτων. Το φονικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της 10ης Νοεμβρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Σόφια με τη Μπουργκάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 48 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ πολλά παραμένουν εγκλωβισμένα στα οχήματα, με τα σωστικά συνεργεία να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους.

Η φονική καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Τράκια

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί, περίπου στις 07:00, στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, κοντά στον κόμβο της Ζίμνιτσα, στην περιοχή του Γιάμπολ, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου βρίσκεται στα μισά της διαδρομής μεταξύ Σόφιας και Πλόβντιβ και συνδέει την πρωτεύουσα με το λιμάνι του Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα.

Στη μαζική σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά 86 οχήματα, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί στη χώρα. Ειδικότερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Σόφια ενεπλάκησαν 23 οχήματα, ενώ στο ρεύμα προς το Μπουργκάς ο αριθμός των εμπλεκόμενων οχημάτων ανήλθε στα 63. Η καραμπόλα ξεκίνησε με μία σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και ενός φορτηγού στην άκρη της εθνικής οδού, με κατεύθυνση προς το Μπουργκάς.

Ο τραγικός απολογισμός σε νεκρούς και τραυματίες

Ο απολογισμός της φονικής καραμπόλας είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από αυτούς, 10 άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από το σημείο του δυστυχήματος, ενώ άλλα 2 άτομα υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 48, εκ των οποίων οι 27 χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα οχήματά τους, καθώς πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στις άμορφες μάζες από λαμαρίνες. Η σφοδρότητα των συγκρούσεων ήταν τέτοια που τα οχήματα χτυπήθηκαν με ταχύτητα άνω των 120 χιλιομέτρων την ώρα, με τις συγκρούσεις να μην περιορίζονται μόνο στο ένα, αλλά να επεκτείνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.

Πιθανές αιτίες και εικόνες καταστροφής

Ως πιθανή αιτία του τροχαίου δυστυχήματος, που προκάλεσε τόσο μεγάλη απώλεια ζωών και τραυματισμούς, αναφέρεται η χαμηλή ορατότητα λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή νωρίς το πρωί, σε συνδυασμό με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Οι συνθήκες αυτές φαίνεται να συνέβαλαν στην αδυναμία των οδηγών να αντιδράσουν έγκαιρα και να αποφύγουν τις διαδοχικές συγκρούσεις.

Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας είναι συγκλονιστικές και μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής. Αυτοκίνητα και φορτηγά έχουν μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα από λαμαρίνες, στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο και στις δύο πλευρές του δρόμου. Πολλά οχήματα έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί κάτω από μεγάλα φορτηγά, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο των διασωστών.

Αντιδράσεις και μέτρα από την πολιτική ηγεσία

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγωδία», εκφράζοντας τη θλίψη του για το συμβάν. Ο ίδιος διέταξε την άμεση μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή παροχή ιατρικής βοήθειας. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος για να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία. Η παρουσία της στη χώρα συμπίπτει με αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη βουλγαρική κοινωνία, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το μέγεθος της καταστροφής και τον βαρύ φόρο αίματος.

Με πληροφορίες από: Newsit