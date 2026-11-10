Ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει σθεναρά τον Πιτ Χέγκσεθ εν μέσω προσπάθειας παραπομπής

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε με σθένος τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, εν μέσω πολιτικής θύελλας και προσπάθειας παραπομπής του υπουργού. Η δημόσια αυτή στήριξη έρχεται λίγο μετά την κατάθεση οκτώ άρθρων παραπομπής κατά του Χέγκσεθ στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος θεωρείται πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η στάση του Αμερικανού προέδρου ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον ίδιο του τον εαυτό και τις επιλογές της κυβέρνησής του.

Η στήριξη του Τραμπ στον Χέγκσεθ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την πιο ισχυρή δημόσια ψήφο εμπιστοσύνης στον Πιτ Χέγκσεθ. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την κατάθεση των άρθρων παραπομπής από τον Τόμας Μάσι, τα οποία αφορούν τον υπουργό Άμυνας. Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, αναρωτήθηκε «Αλλά πραγματικά, τι έχει κάνει ο Χέγκσεθ;».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ο ίδιος στην ερώτησή του, υποστηρίζοντας ότι ο Χέγκσεθ «κέρδισε τον πόλεμο» σε διάφορα μέτωπα. Η στήριξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την προσπάθεια παραπομπής του σε δίκη για καθαίρεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι λόγοι πίσω από την αμετακίνητη στάση

Η πεισματική επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να στηρίζει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρά την πολιτική θύελλα, έχει συγκεκριμένους λόγους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Τραμπ υπερασπίζεται στην πραγματικότητα τον ίδιο του τον εαυτό. Μια ενδεχόμενη απομάκρυνση του Χέγκσεθ από τη θέση του υπουργού Άμυνας θα ισοδυναμούσε με την παραδοχή ότι ο πόλεμος στο Ιράν, του οποίου ο Χέγκσεθ υπήρξε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής στην κυβέρνηση, ήταν ένα λάθος.

Μια τέτοια απόφαση θα υπονόμευε επίσης την προσπάθεια του Τραμπ να παρουσιάσει ως επιτυχία μια στρατιωτική περιπέτεια που, στην καλύτερη περίπτωση, δεν έχει καταλήξει σε σαφή αποτελέσματα και, στη χειρότερη, εξελίσσεται σε στρατηγική καταστροφή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να επιδιώκει να διατηρήσει την εικόνα της επιτυχίας στις στρατιωτικές του πρωτοβουλίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποτυχία ή λανθασμένη εκτίμηση.

Οι «νίκες» σε Βενεζουέλα και Ιράν

Στο πλαίσιο της υπεράσπισης του Χέγκσεθ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας ότι ο υπουργός «Κέρδισε τον πόλεμο» στη Βενεζουέλα. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος στη Βενεζουέλα κερδήθηκε «μέσα σε 48 λεπτά», ήταν «άψογος» και «δεν σκοτώθηκε κανείς». Αυτή η επιχείρηση των ειδικών δυνάλεων οδήγησε στην απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, η επιχείρηση, αν και τολμηρή και επικίνδυνη, δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε επίσης ότι ο Χέγκσεθ «έχει κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά σίγουρα κερδίζει τον πόλεμο». Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει το Ιράν, τουλάχιστον σε στρατηγικό επίπεδο, κρίνεται εξίσου αμφισβητήσιμος. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Τραμπ να ενισχύσει τη θέση του υπουργού του και να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές αποφάσεις της κυβέρνησής του.

Μια «διασκεδαστική» συνέντευξη Τύπου

Η δήλωση στήριξης του Ντόναλντ Τραμπ στον Πιτ Χέγκσεθ έγινε στο πλαίσιο ακόμη μίας δημόσιας εμφάνισης που χαρακτηρίστηκε ως αλλόκοτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους «λίγο διασκεδαστική». Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Τραμπ επανέφερε την ιδέα να προσφέρει στον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Διευκρίνισε, ωστόσο, στη συνέχεια ότι «αστειευόταν κάπως».

Αυτές οι στιγμές, που συνδυάζουν σοβαρά πολιτικά ζητήματα με πιο χαλαρές ή χιουμοριστικές δηλώσεις, είναι χαρακτηριστικές του τρόπου επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου. Η συνέντευξη Τύπου παρείχε ένα πλαίσιο για την ισχυρή υποστήριξη προς τον υπουργό Άμυνας, ενώ παράλληλα περιλάμβανε στοιχεία που προσέδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στην επικοινωνία του Λευκού Οίκου.

Με πληροφορίες από: Topontiki