Ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτηρίζει «φάρσα» και «σαμποτάζ» τη διαδικασία παραπομπής του

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου από το Πεντάγωνο, αντιμέτωπος με προτάσεις για την παραπομπή του. Ο Αμερικανός υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία «φάρσα», «πολιτικό τέχνασμα» και «σαμποτάζ», υπερασπιζόμενος πλήρως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πρόταση παραπομπής και οι κατηγορίες

Οι αρχικές παρατηρήσεις του Πιτ Χέγκσεθ επικεντρώθηκαν στον εκπρόσωπο του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας παραπομπής του υπουργού στο Κογκρέσο. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής εναντίον του Χέγκσεθ τη Δευτέρα, με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία του Μάσι δεν αποτελεί προσπάθεια λογοδοσίας, αλλά υποκινείται από «εγωισμό και πικρία».

Τα άρθρα παραπομπής αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη και τη Βενεζουέλα. Επίσης, οι προτάσεις παραπομπής σχετίζονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών. Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι κανένας προηγούμενος υπουργός Άμυνας δεν έχει αντιμετωπίσει διαδικασία παραπομπής επειδή εκτέλεσε νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η υπεράσπιση του υπουργού Άμυνας

Στα σχόλιά του, ο Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε σε γνωστά επιχειρήματα της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και εναντίον φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών είναι νομικά ορθές. Επιπλέον, υποστήριξε ότι έχει τερματίσει την «woke» τάση στον αμερικανικό στρατό και έχει βελτιώσει τις πολεμικές του ικανότητες. Ο υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι έχει εκτελέσει «νόμιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις» οι οποίες, όπως υποστήριξε, ήταν επιτυχείς.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης ότι δεν απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για τη διεξαγωγή αυτών των επιχειρήσεων, αναφέροντας ιστορικά παραδείγματα που χρονολογούνται ήδη από την αμερικανική επέμβαση στον Λίβανο το 1983. Κατά τη γνώμη του, η κατάλληλη λύση για μια πολιτική διαφωνία είναι η νομοθεσία, η συζήτηση και οι επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Φάρσα» και «σαμποτάζ» η διαδικασία

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για να περιγράψει την προσπάθεια παραπομπής του. «Είναι μια φάρσα και ένα τέχνασμα», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ». Ο Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας διαδικασίας, δηλώνοντας ότι «λέει στους εχθρούς μας – το Ιράν, τα καρτέλ, κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί – ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν στην πραγματικότητα τους δικούς τους πολεμιστές και την ίδια τους την πολιτική ηγεσία για την επιτυχή εκτέλεση νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Τόνισε μάλιστα ότι η παραπομπή του θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. «Δικάστε σήμερα τον υπουργό Άμυνας», είπε, «και αύριο θα δικαστούν οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν». Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας και της στήριξης των ενόπλων δυνάμεων σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η στήριξη του προέδρου Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέπληξε τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι θα σταθεί στο πλευρό του εάν προχωρήσει η διαδικασία παραπομπής. Ο Τραμπ έκανε παρόμοια σχόλια στον Λευκό Οίκο χθες το απόγευμα, επαινώντας τη στρατιωτική ηγεσία του Χέγκσεθ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε σε αυτό το υπουργείο αυτό που δεν είχε για μια γενιά», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας: «Στέκομαι πίσω από κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις».

Κατά τη γνώμη του Προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν – και η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο – ήταν ηχηρές επιτυχίες. Αυτή η δήλωση του Προέδρου ενισχύει τη θέση του υπουργού Άμυνας απέναντι στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι και την προσπάθεια παραπομπής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit