Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις και αποκλεισμοί παρά τις εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού

Η κοινωνική ένταση παραμένει αμείωτη στη Γαλλία, με την κυβέρνηση Λεκορνί να βρίσκεται στο επίκεντρο της λαϊκής οργής. Παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 1,6% από τον Δεκέμβριο, φοιτητικές οργανώσεις και συνδικάτα εκπαιδευτικών προχώρησαν σε νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων, συνοδευόμενων από αποκλεισμούς λυκείων και επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συνεχίζεται η κοινωνική ένταση

Η γαλλική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη λαϊκή οργή, καθώς η κοινωνική ένταση στη χώρα παραμένει αμείωτη. Οι πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1,6%, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι εξαγγελίες αυτές δεν φαίνεται να έχουν κατευνάσει το κλίμα, οδηγώντας σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Φοιτητικές και εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις

Στον απόηχο των κυβερνητικών ανακοινώσεων, φοιτητικές οργανώσεις και συνδικάτα εκπαιδευτικών προχώρησαν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν αποκλεισμούς λυκείων και επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εθνικής Παιδείας, την Τρίτη το πρωί, στις 9:30, το 1,3% των λυκείων σε ολόκληρη τη χώρα τελούσε υπό αποκλεισμό. Αυτό αντιστοιχεί σε 49 σχολικές μονάδες από ένα σύνολο 3.700. Το υπουργείο επεσήμανε επίσης ότι δεν είχαν αναφερθεί διαταραχές σε σχεδόν τα τρία τέταρτα των διαμερισμάτων, όπως συνέβη και την προηγούμενη ημέρα.

Προειδοποιήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, απηύθυνε αυστηρή οδηγία προς τους νομάρχες και τις αρχές ασφαλείας, ζητώντας τους να μην εφησυχάζουν. Η οδηγία αυτή δόθηκε τη Δευτέρα, ενόψει του κινδύνου εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών διαδηλώσεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι έχει προγραμματιστεί «μια νέα πράξη αυτής της κινητοποίησης», η οποία ενέχει τον κίνδυνο «να δούμε αρκετές μη εξουσιοδοτημένες πορείες που πιθανόν να επιδιώξουν τη σύγκρουση με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και να εισέλθουν στα κέντρα των πόλεων». Ζήτησε να μην χαλαρώσει η επαγρύπνηση απέναντι σε πιο κατακερματισμένα ή σποραδικά φαινόμενα, των οποίων το επίπεδο βίας δεν μειώνεται σε ένταση.

Νέα απεργία από τη CGT

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη γενική απεργία της 5ης Νοεμβρίου, η οποία κινητοποίησε πλήθος διαδηλωτών, η συνομοσπονδία εργαζομένων CGT προκήρυξε νέα μεγάλη απεργία. Η κινητοποίηση αυτή ορίστηκε για την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας τη συνέχεια των διεκδικήσεων.

Η CGT επιδιώκει την ενίσχυση των μισθών και την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Η νέα απεργία έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες δράσεις, διατηρώντας το θέμα των μισθολογικών αυξήσεων στην ατζέντα.

Οι απαιτήσεις των συνδικάτων

Η Αγκάθ Λε Μπερντέρ, συνομοσπονδιακή γραμματέας της CGT, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να πετύχουμε νίκη μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις εταιρείες και στους κλάδους, χωρίς συσχετισμό δυνάμεων». Υπογράμμισε την ανάγκη για κινητοποίηση προκειμένου να επιτευχθούν οι αυξήσεις μισθών που απαιτούνται.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV την επομένη των κυβερνητικών ανακοινώσεων, η ίδια τόνισε την ανάγκη για «μια πραγματική αύξηση μισθών και μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση». Οι δηλώσεις της αντικατοπτρίζουν την πάγια θέση των συνδικάτων για ουσιαστικές βελτιώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos