Η Pizza Fan επιστρέφει με παραγγελίες από την Τετάρτη – Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν

Τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου να δέχονται παραγγελίες από την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την πλήρη επανεκκίνηση του δικτύου της εταιρείας. Αυτή η εξέλιξη έρχεται καθώς οι εργαζόμενοι επιστρέφουν σταδιακά στις θέσεις τους, μετά από σχετικές ενημερώσεις και τηλεφωνήματα που έχουν δεχθεί από τις διευθύνσεις των καταστημάτων. Ωστόσο, ένα μικρό μέρος του δικτύου, συγκεκριμένα πέντε έως έξι καταστήματα, δεν θα επαναλειτουργήσει.

Η επανεκκίνηση του δικτύου και οι προετοιμασίες

Η επίσημη ημερομηνία για την επανεκκίνηση των καταστημάτων Pizza Fan και την έναρξη λήψης παραγγελιών έχει οριστεί για την Τετάρτη (11/11). Η μητρική εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση όλων των καταστημάτων της σχετικά με την επικείμενη επαναλειτουργία τους, δίνοντας το πράσινο φως για τις απαραίτητες ενέργειες. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά και έτοιμα να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επικοινωνίας με τους εργαζομένους. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη αρχίσει να δέχονται τηλεφωνήματα από τις διευθύνσεις των καταστημάτων στα οποία εργάζονται. Σκοπός αυτών των τηλεφωνημάτων είναι η ενημέρωση και η πρόσκληση για την επιστροφή τους στα καθήκοντά τους. Η επιστροφή των εργαζομένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από σήμερα και κυρίως από αύριο, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς τα καταστήματα για την επαναλειτουργία τους.

Τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά

Παρά την ευρεία επανεκκίνηση του δικτύου, ένα συγκεκριμένο μέρος των καταστημάτων δεν θα επαναλειτουργήσει. Πρόκειται για πέντε έως έξι καταστήματα της αλυσίδας, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά. Ο δικηγόρος της εταιρείας παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με αυτή την απόφαση, μιλώντας στην ΕΡΤ. Εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα είναι κυρίως franchise μονάδες.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των franchise καταστημάτων έχουν λάβει την απόφαση να μη συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Ο βασικός λόγος που επικαλέστηκαν για αυτή την επιλογή είναι η προχωρημένη ηλικία τους. Λόγω της ηλικίας τους, οι εν λόγω ιδιοκτήτες ενδέχεται να οδηγηθούν στη συνταξιοδότηση, επιλέγοντας να αποσυρθούν από την ενεργό επιχειρηματική δράση και να διακόψουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους.

Η μέριμνα για τους εργαζομένους

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους που επηρεάζονται από τις εξελίξεις, ο δικηγόρος της Pizza Fan διευκρίνισε τις ενέργειες της εταιρείας. Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα απορροφηθούν αρχικά από τη μητρική εταιρεία. Αυτή η διαδικασία απορρόφησης αποτελεί ένα προσωρινό μέτρο, το οποίο θα ισχύει έως ότου επαναλειτουργήσουν πλήρως τα καταστήματα franchise.

Ο στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις εργασίας στα καταστήματα franchise, μόλις αυτά είναι σε θέση να λειτουργήσουν κανονικά. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση του προσωπικού κατά την περίοδο της επανεκκίνησης του συνόλου του δικτύου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr