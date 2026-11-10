Φονική καραμπόλα με 12 νεκρούς στη Βουλγαρία: Δεκάδες οχήματα συγκρούστηκαν σε αυτοκινητόδρομο

Μια φονική καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 50. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια», στην περιοχή του Γιάμπολ, όταν δεκάδες οχήματα συγκρούστηκαν διαδοχικά μέσα σε συνθήκες πυκνής ομίχλης. Οι εικόνες που μεταδίδονται από το σημείο της τραγωδίας είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικές, με τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Η τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια»

Η ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν δεκάδες αυτοκίνητα και φορτηγά ενεπλάκησαν σε μια αλυσιδωτή σύγκρουση. Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια», ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Γιάμπολ, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 50 οχήματα συγκρούστηκαν, ανάμεσά τους επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάους και καταστροφής. Η έκταση της καραμπόλας ήταν τέτοια που ο αυτοκινητόδρομος γέμισε με συντρίμμια, ενώ αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 12 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φονικής καραμπόλας. Παράλληλα, 50 άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ή να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε καθώς οι αρχές προχωρούσαν στην καταγραφή των θυμάτων. Οι εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης προκαλούν έντονο σοκ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής και την ανθρώπινη απώλεια.

Η πυκνή ομίχλη και οι συνθήκες

Βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην πρόκληση της πολύνεκρης καραμπόλας ήταν η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή. Η ομίχλη είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την οδήγηση και την έγκαιρη αντίδραση των οδηγών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως σε όλα τα δεδομένα που οδήγησαν σε αυτή τη μαζική σύγκρουση δεκάδων οχημάτων, με τόσο βαρύ ανθρώπινο τίμημα.

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο

Το θέαμα στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» μετά την καραμπόλα ήταν αποκαλυπτικό. Αυτοκίνητα και φορτηγά είχαν μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών, φανερώνοντας τη σφοδρότητα των συγκρούσεων. Ορισμένα οχήματα είχαν αναποδογυρίσει, ενώ άλλα είχαν εκτραπεί και βρίσκονταν εκτός οδοστρώματος.

Πέρα από τα παραμορφωμένα οχήματα, ο αυτοκινητόδρομος ήταν γεμάτος με συντρίμμια από τις συγκρούσεις. Αρκετά οχήματα είχαν πάρει φωτιά, προσθέτοντας στην τραγική εικόνα και δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές τρόμου και απόγνωσης. Ένας οδηγός δήλωσε ότι κατάφερε να διαφύγει από το όχημά του ως εκ θαύματος, γλιτώνοντας από την πολύνεκρη σύγκρουση. Ένας άλλος οδηγός έσπασε το παράθυρο ενός φλεγόμενου αυτοκινήτου και κατάφερε να τραβήξει ένα άτομο σε ασφαλές σημείο, σώζοντάς το.

Μια μαρτυρία από το σημείο περιέγραψε την κατάσταση με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι πέθαναν εδώ. Ένας άνδρας πέθανε ακριβώς πίσω μου. Υπήρχαν τέσσερα φορτηγά πίσω μου. Δόξα τω Θεώ είμαι ακόμα ζωντανός».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis