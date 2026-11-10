Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 71% των Αμερικανών ζητά τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ζητά από το νέο Κογκρέσο, στο οποίο οι Δημοκρατικοί κατέχουν πλέον την πλειοψηφία των εδρών, να ενεργήσει άμεσα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την ακύρωση των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό προκύπτει από μια τετραήμερη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, αναδεικνύοντας τις βασικές προσδοκίες των ψηφοφόρων από την επερχόμενη νομοθετική περίοδο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Επιτακτική η ανάγκη για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ένα συντριπτικό ποσοστό, το 71% των Αμερικανών, επιθυμεί το Κογκρέσο να υιοθετήσει νομοθεσία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Η επιθυμία αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, όπου το ποσοστό φτάνει το 93%, αλλά είναι επίσης σημαντική και στους Ρεπουμπλικάνους, με το 51% να εκφράζει την ίδια άποψη.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει συνδεθεί άμεσα με την κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας, γεγονός που έχει συμβάλει στην αύξηση του πληθωρισμού. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, προκειμένου το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπερασπιζόμενος έτσι την πολιτική του έναντι της Τεχεράνης. Η κοινή γνώμη, ωστόσο, φαίνεται να κλίνει προς μια διαφορετική κατεύθυνση, ζητώντας από τους νομοθέτες να δώσουν ένα τέλος στις εχθροπραξίες.

Ανάκληση δασμών και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Πέρα από τον πόλεμο, ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, το 62%, δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια κίνηση για την ανάκληση των δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα. Οι δασμοί αυτοί, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, έχουν ως στόχο να θωρακίσουν την αμερικανική βιομηχανία απέναντι στις φθηνές εισαγωγές, προστατεύοντας έτσι τις εγχώριες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, οι δασμοί αυτοί είχαν ήδη οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος επιδεινώθηκε περαιτέρω από την άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι η κατάργησή τους θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική σταθεροποίηση και στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής που βιώνουν οι πολίτες.

Προτεραιότητες του νέου Κογκρέσου και η ανάγκη συνεργασίας

Για εννέα στους δέκα ερωτηθέντες, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα του νέου Κογκρέσου κατά τις πρώτες 100 ημέρες μετά την ορκωμοσία του. Αυτή η ανησυχία για την ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο ζήτημα για τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι αναμένουν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Παράλληλα, μια μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων και των δύο κομμάτων εκτιμά ότι είναι σημαντικό ο πρόεδρος Τραμπ να προσπαθήσει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς. Αντίστοιχα, οι πολίτες αναμένουν από τους ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να εργαστούν μαζί με τον πρόεδρο, υπογραμμίζοντας την επιθυμία για συναίνεση και αποτελεσματική διακυβέρνηση σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις.

Ανησυχίες για πιθανή καθαίρεση του προέδρου και η δημοτικότητα των κομμάτων

Ωστόσο, πολλοί Αμερικανοί φαίνεται να ανησυχούν ότι οι Δημοκρατικοί θα χρησιμοποιήσουν τη νέα τους δύναμη στο Κογκρέσο για να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες κατά του προέδρου Τραμπ. Συγκεκριμένα, το 42% των ερωτηθέντων απάντησε ότι μια διαδικασία για την καθαίρεση του Τραμπ θα ήταν «κακό για τη χώρα», ενώ το 33% εκτίμησε ότι θα ήταν καλό, αναδεικνύοντας μια διαίρεση στην κοινή γνώμη σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο.

Η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής του καριέρας, στο 32%. Ωστόστε, ούτε οι Δημοκρατικοί απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλή δημοτικότητα, καθώς το 45% των Αμερικανών είχε θετική άποψη γι' αυτούς, έναντι 51% που είχε αρνητική. Για τους Ρεπουμπλικάνους, το 35% είχε θετική άποψη, έναντι 60% που είχε αρνητική, γεγονός που υποδηλώνει μια γενικότερη δυσαρέσκεια προς το πολιτικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit