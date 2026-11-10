Μάικλ Μπλούμπεργκ: Γάμος στα 84 για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης με τη σύντροφό του Νταϊάνα Τέιλορ

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, δισεκατομμυριούχος και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026. Η σύντροφός του, Νταϊάνα Τέιλορ, με την οποία μοιράζεται τη ζωή του για πάνω από 25 χρόνια, έγινε σύζυγός του σε μια μικρή και διακριτική τελετή. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική τους κατοικία στο Upper East Side της Νέας Υόρκης.

Η τελετή και οι παρόντες

Ο 84χρονος πρώην δήμαρχος Μάικλ Μπλούμπεργκ και η 71χρονη Νταϊάνα Τέιλορ παντρεύτηκαν σε μια τελετή που έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Την είδηση γνωστοποίησε εκπρόσωπος του Μπλούμπεργκ, επιβεβαιώνοντας το γεγονός.

Στην ιδιωτική αυτή στιγμή, παρόντες ήταν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και οι κόρες του Μάικλ Μπλούμπεργκ, η Έμμα και η Τζορτζίνα, οι οποίες μοιράστηκαν τη χαρά του πατέρα τους.

Μια σχέση άνω των 25 ετών

Η σχέση του Μάικλ Μπλούμπεργκ με τη Νταϊάνα Τέιλορ μετράει πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν πριν από 26 χρόνια, σε μια τυχαία συνάντηση που έμελλε να καθορίσει την κοινή τους πορεία.

Η γνωριμία τους έγινε όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού Πολιτών. Εκείνη την περίοδο, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ έθετε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας την αρχή τόσο της πολιτικής του καριέρας στην πόλη όσο και της προσωπικής του σχέσης με την κυρία Τέιλορ.

Η πολιτική διαδρομή του Μάικλ Μπλούμπεργκ

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ είναι ευρέως γνωστός για την πολυετή του θητεία ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θέση στην οποία υπηρέτησε για τρεις διαδοχικές θητείες. Πέρα από το δημόσιο αξίωμα, έχει διακριθεί και για το εκτεταμένο φιλανθρωπικό του έργο, προσφέροντας σημαντικά ποσά σε διάφορους τομείς.

Το 2020, ο Μπλούμπεργκ διεκδίκησε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Η πολιτική του πορεία χαρακτηρίζεται από μετακινήσεις μεταξύ διαφορετικών κομμάτων, γεγονός που αναδεικνύει την ανεξάρτητη προσέγγισή του στα πολιτικά πράγματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τον προηγούμενο μήνα, φέρεται να διέθεσε 80 εκατομμύρια δολάρια στους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο πρώτος του γάμος, με τη Σούζαν Μπράουν, διήρκεσε από το 1976 έως το 1993.

Το έργο της Νταϊάνα Τέιλορ

Η Νταϊάνα Τέιλορ έχει επίσης παντρευτεί στο παρελθόν. Πέρα από την προσωπική της ζωή, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον δημόσιο και πολιτιστικό τομέα. Από το 2021, προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης.

Κατά την περίοδο που ο Μάικλ Μπλούμπεργκ ήταν δήμαρχος, η Νταϊάνα Τέιλορ κατείχε τη θέση της επικεφαλής της εποπτικής αρχής τραπεζών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η θέση αυτή ήταν υπό την κυβέρνηση του Τζορτζ Ε. Πατάκι. Παράλληλα με τα καθήκοντά της, βρισκόταν συχνά στο πλευρό του Μπλούμπεργκ σε διάφορες εκδηλώσεις του Δημαρχείου, εκπροσωπώντας τον θεσμό.

Η δημόσια στήριξη και οι δηλώσεις

Η Νταϊάνα Τέιλορ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μάικλ Μπλούμπεργκ σε κρίσιμες στιγμές της πολιτικής του καριέρας. Στην προεκλογική μάχη του 2020, πήρε το μέρος του σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Γυναίκες για τον Μάικ» που πραγματοποιήθηκε στο Τέξας.

Εκεί, απάντησε με καυστικό τρόπο σε όσους εξέφραζαν ανησυχίες για παλαιότερα υποτιμητικά σχόλια του Μπλούμπεργκ για τις γυναίκες. Σε δηλώσεις της στο CBS News, είχε πει χαρακτηριστικά: «Ήταν πριν από 30 χρόνια. Ξεπεράστε το». Συνέχισε, τονίζοντας ότι «Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν κατηγορήθηκε για κάτι περισσότερο από το ότι είπε κάτι άσχημο σε μια γυναίκα. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Η ζωή έχει αλλάξει».

Η κυρία Τέιλορ πρόσθεσε επίσης: «Μεγάλωσα σε εκείνον τον κόσμο. Ήταν μια κουλτούρα ανδροκρατίας. Έχουμε διανύσει πολύ, πολύ μεγάλο δρόμο και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής», υπογραμμίζοντας την εξέλιξη των κοινωνικών αντιλήψεων και τον ρόλο του Μπλούμπεργκ σε αυτήν.

Με πληροφορίες από: Newsit