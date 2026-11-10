Ο Γκάντι Άιζενκοτ κατέληξε σε συμφωνία για τις θέσεις-κλειδιά στην Κνεσέτ

Σε συμφωνία για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις καίριες θέσεις ευθύνης στην 26η Κνέσετ κατέληξαν οι ηγέτες του μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ. Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Ισραήλ και επικεφαλής της συμμαχίας, Γκάντι Άιζενκοτ, ανακοίνωσε το κοινό πλαίσιο δράσης με τους εταίρους του, λίγο πριν από την επίσημη τελετή ορκωμοσίας του νέου σώματος.

Η συμφωνία αυτή επισφραγίζει την αριθμητική υπεροχή της αντιπολίτευσης και την πρόθεσή της να αποσπάσει άμεσα τον έλεγχο του κοινοβουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κλοιό πίεσης τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το πλαίσιο της συμφωνίας και οι εταίροι

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος «Yashar», προέβη σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, γνωστοποιώντας τη συμφωνία. Στην ανάρτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήρθα σε συμφωνία με τους εταίρους μου, τους ηγέτες των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης – Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Γκολάν, Αβίγκντορ Λίμπερμαν και Γιαΐρ Λαπίν – σχετικά με τους υποψήφιους για τις θέσεις-κλειδιά στην 26η Κνέσετ κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού κυβέρνησης».

Η ανακοίνωση του Άιζενκοτ, η οποία έγινε στις 10 Νοεμβρίου 2026, προηγήθηκε της σημερινής τελετής ορκωμοσίας της 26ης Κνεσέτ. Αυτή η συμφωνία έρχεται μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το ποιο κόμμα θα αναλάβει την προεδρία της Βουλής και άλλες κρίσιμες θέσεις.

Οι κρίσιμες θέσεις ευθύνης

Στο πλαίσιο της επιτευχθείσας συμφωνίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέληξαν στα πρόσωπα που θα προταθούν για τις κρίσιμες θέσεις ευθύνης του κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες:

Για τη θέση του Προέδρου της Κνεσέτ προτείνεται ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Μάταν Καχάνα.

Για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κανονισμού προτείνεται ο βουλευτής Ρόι Πόλκμαν.

Για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας προτείνεται ο πρώην Υπουργός Άμυνας, βουλευτής Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών προτείνεται η βουλευτής Λιράν Αβισάρ Μπεν Χουρίν.

Η διαδικασία έγκρισης των επιτροπών

Ο Γκάντι Άιζενκοτ διευκρίνισε επίσης τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την οριστικοποίηση των επιτροπών. Όπως ανέφερε, «η σύνθεση των επιτροπών θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Κανονισμού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας». Αυτές οι συζητήσεις είναι καθοριστικές για τη λειτουργία του νέου κοινοβουλίου.

Στη συνέχεια, οι προτάσεις για τη σύνθεση των επιτροπών «θα υποβληθούν προς έγκριση από την ολομέλεια της Κνεσέτ την ερχόμενη Τετάρτη». Παράλληλα, σημειώθηκε πως συμφωνήθηκε η σύσταση ειδικών επιτροπών, με τις λεπτομέρειες αυτών να δημοσιεύονται σε ξεχωριστή ανακοίνωση στο άμεσο μέλλον.

Το πολιτικό πλαίσιο και η εντολή σχηματισμού

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών στο Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ανέθεσε επισήμως στον Γκάντι Άιζενκοτ την εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης στις 8 Νοεμβρίου 2026. Η εντολή αυτή δόθηκε στον Άιζενκοτ αφού 67 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ τον πρότειναν για την πρωθυπουργία.

Αντίθετα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε τη στήριξη 46 βουλευτών. Η αριθμητική αυτή υπεροχή του μπλοκ της αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για τις θέσεις-κλειδιά, ενισχύει τη θέση του Άιζενκοτ και ανοίγει τον δρόμο για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit