Πολύνεκρη καραμπόλα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και είκοσι επτά τραυματίστηκαν σε πολύνεκρη καραμπόλα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας. Στο δυστύχημα, το οποίο έλαβε χώρα εν μέσω πυκνής ομίχλης που περιόρισε δραματικά την ορατότητα, ενεπλάκησαν περίπου πενήντα οχήματα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι συνθήκες της τραγωδίας στον αυτοκινητόδρομο Τράκια

Η πολύνεκρη καραμπόλα εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, κοντά στην πόλη Γιάμπολ, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. Η σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν περίπου πενήντα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, σημειώθηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η βασική αιτία φαίνεται να ήταν η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή, η οποία περιόρισε σημαντικά την ορατότητα και οδήγησε στη μαζική σύγκρουση.

Το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, επικαλούμενο τον περιφερειάρχη του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, επιβεβαίωσε τον αριθμό των εμπλεκόμενων οχημάτων. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτύπωσαν το μέγεθος της καταστροφής, με οχήματα να έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλες συστάδες, άλλα να έχουν ανατραπεί, συνθλιβεί, βγει εκτός οδοστρώματος ή ακόμα και να έχουν πάρει φωτιά.

Ο τραγικός απολογισμός σε νεκρούς και τραυματίες

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, σε δηλώσεις του στο πρακτορείο BTA. Παράλληλα, είκοσι επτά άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού, καθώς ορισμένοι επιβάτες παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στα διαλυμένα οχήματα. Η κατάσταση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν μετατραπεί σε μια μάζα σιδερικών και στις δύο πλευρές του δρόμου.

Επιχειρήσεις διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Στο σημείο της πολύνεκρης καραμπόλας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία. Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο κ. Μισίνεφ τόνισε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η διερεύνηση των αιτιών θα ξεκινήσει μετά την παροχή βοήθειας σε όλους τους επιβαίνοντες και τον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων ατόμων.

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν και εικόνες καταστροφής

Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας είναι συγκλονιστικές, με διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου. Ορισμένα οχήματα φέρεται να πήραν φωτιά, προσθέτοντας στην τραγικότητα της κατάστασης. Ο αυτοκινητόδρομος ήταν γεμάτος συντρίμμια, αποτυπώνοντας το μέγεθος της σύγκρουσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές τρόμου. Ένας οδηγός ανέφερε ότι γλίτωσε από το όχημά του ως εκ θαύματος. Ένας άλλος έσπασε το παράθυρο ενός φλεγόμενου αυτοκινήτου και τράβηξε ένα άτομο σε ασφαλές σημείο. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι πέθαναν εδώ. Ένας άντρας πέθανε ακριβώς πίσω μου. Υπήρχαν τέσσερα φορτηγά πίσω μου. Δόξα τω Θεώ είμαι ακόμα ζωντανός», αφηγήθηκε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta, Enikos