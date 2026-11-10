Τραγωδία στο Οβιέδο: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη ύποπτου σακιδίου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην πόλη Οβιέδο, στα βόρεια της Ισπανίας, με έναν αστυνομικό να χάνει τη ζωή του και έναν συνάδελφό του να τραυματίζεται σοβαρά. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν οι δύο αστυνομικοί ειδικής μονάδας επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο σακίδιο πλάτης, το οποίο εξερράγη. Η ισπανική αστυνομία έχει ήδη αποτίσει φόρο τιμής στον νεκρό αξιωματικό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ενός προηγούμενου περιστατικού πυροβολισμών.

Θανατηφόρα έκρηξη στο Villafría

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου στις 08:45, στο barrio de Villafría της πόλης Οβιέδο. Δύο αστυνομικοί, μέλη ειδικής μονάδας, είχαν μεταβεί στην περιοχή και εντόπισαν ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο κρίθηκε ύποπτο και περιείχε εκρηστικό μηχανισμό. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να ελέγξουν το αντικείμενο, σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη.

Από την έκρηξη, ο ένας αστυνομικός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ, έχασε τη ζωή του. Ο συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές της Ισπανίας, με εκτεταμένη αστυνομική παρουσία στην οδό Rafael Urrusti, όπου φέρεται να εξερράγη το πακέτο.

Το προηγούμενο περιστατικό πυροβολισμών

Η παρουσία των αστυνομικών στην περιοχή του Villafría συνδέεται με ένα προηγούμενο περιστατικό. Οι αρχές είχαν λάβει ειδοποίηση για μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να είχε δεχθεί πυροβολισμούς σε κατοικία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας της γυναίκας προσπαθούσε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Το σακίδιο που εξερράγη εντοπίστηκε στην είσοδα του κτηρίου όπου είχαν μεταβεί οι αστυνομικοί για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ένα περιστατικό πυροβολισμών είχε λάβει χώρα στην ίδια ζώνη περίπου μία ώρα πριν από την έκρηξη, δηλαδή γύρω στις 07:30 το πρωί.

Η κινητοποίηση των ειδικών μονάδων

Στην επιχείρηση στο Οβιέδο ενεπλάκησαν εξειδικευμένες αστυνομικές μονάδες. Μεταξύ των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο ήταν μέλη της Ειδικής Μονάδας Κ-9, η οποία χρησιμοποιεί εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό εκρηκτικών και άλλων ουσιών. Επίσης, συμμετείχε ένας αστυνομικός από την ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, γνωστή ως Tedax, καθώς και ένας αστυνομικός-εκπαιδευτής σκύλου της μονάδας Κ-9.

Η παρουσία αυτών των μονάδων υπογραμμίζει την επικινδυνότητα του περιστατικού και την ανάγκη για ειδικό χειρισμό του ύποπτου σακιδίου. Η τραγική κατάληξη με τον θάνατο του Χουάν Χοσέ καταδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Φόρος τιμής και εν εξελίξει ανθρωποκυνηγητό

Η ισπανική αστυνομία απέτισε άμεσα φόρο τιμής στον αδικοχαμένο αστυνομικό, Χουάν Χοσέ, μέσω επίσημης ανάρτησης στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X. Στο μήνυμα αναφέρεται: «Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συναδέλφους και στα αγαπημένα του πρόσωπα», εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράσταση της υπηρεσίας.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή του Villafría για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών που προηγήθηκαν της έκρηξης. Υπάρχουν φόβοι ότι ο δράστης ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι οπλισμένος, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις διωκτικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit