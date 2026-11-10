Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia εν μέσω ερωτημάτων για σχέση με φερόμενη κατάσκοπο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγγυήθηκε χθες, Δευτέρα, για την καλή πίστη του διευθύνοντα συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δηλώνοντας ότι ο Χουάνγκ «δεν είχε ιδέα» πως η ερωμένη του ενδεχομένως να τον κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την παραδοχή του 63χρονου Τζένσεν Χουάνγκ στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ένα γεγονός που οδήγησε την εταιρεία να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα. Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει αναταράξεις, με τη μετοχή της Nvidia να σημειώνει πτώση και να δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με τις φερόμενες διασυνδέσεις της εμπλεκόμενης γυναίκας με το Πεκίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγγυάται για τον Τζένσεν Χουάνγκ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο επικεφαλής της Nvidia του είπε ότι δεν είχε ιδέα πως η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα με την οποία είχε σχέση, ήταν κατάσκοπος. «Τον ρώτησα και μου είπε ότι δεν είχε ιδέα ότι το εν λόγω πρόσωπο ήταν κατάσκοπος», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι πίστεψε τον Χουάνγκ και εξηγώντας ότι του μίλησε «για να δω αν είναι καλά».

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι δεν είχε ακούσει κάτι για το θέμα όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ τον συνόδευσε στην Κίνα τον Μάιο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο για τις υποψίες που βάρυναν την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να δράσει. «Είχα ακούσει να μιλάνε και διάβασα λίγο για αυτό το θέμα, αλλά όχι εδώ και πολύ καιρό», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε επίσης: «Ξέρω ότι το FBI τον ερευνά σε σχέση με κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι θα είναι εντάξει».

Οι υποψίες για κατασκοπεία και η αντίδραση του Πεκίνου

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών υποψιάζονται ότι η Άλις Χουάνγκ, με την οποία δεν υπάρχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ενδέχεται να στρατολογήθηκε από το Πεκίνο προκειμένου να τον προσεγγίσει. Αυτές οι υποψίες έχουν δημιουργήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ερωτημάτων σχετικά με τις διασυνδέσεις της επιχειρηματία με την Κίνα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, απάντησε χθες στις κατηγορίες. «Η ιστορία για μια δήθεν Κινέζα κατάσκοπο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αβάσιμη δυσφήμιση και συκοφαντία», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς. Νωρίτερα, την άνοιξη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε στείλει υπόμνημα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, στο οποίο τους ενημέρωνε ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε στενή σχέση με Κινέζα κατάσκοπο.

Η παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης και οι επιπτώσεις

Ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Αυτή η παραδοχή οδήγησε την εταιρεία να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα για το θέμα. Η είδηση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, καθώς η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση 4,25% στο χρηματιστήριο χθες.

Παράλληλα, δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν μετόχους ανακοίνωσαν τη διενέργεια ερευνών, ενώ ένας Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία του για τον Τζένσεν Χουάνγκ, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι υποφέρει πολύ. Κυρίως εξαιτίας της οικογένειάς του, της συζύγου του, την οποία αγαπά». Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα λίγες μόλις ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, ένα τεχνολογικό κέντρο στη νότια Κίνα, στην οποία ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα πάει με τον επικεφαλής της Nvidia.

Το ενδεχόμενο «διαζυγίου-μαμούθ» και η περιουσία του CEO της Nvidia

Πέρα από τις κατηγορίες για κατασκοπεία, η προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης του με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ. Το ενδεχόμενο ενός διαζυγίου με τη σύζυγό του, Λόρι Χουάνγκ, μετά από περίπου 41 χρόνια κοινής ζωής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια περιουσιακή διευθέτηση αστρονομικών ποσών.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 81,1 δισ. δολάρια, δηλαδή περίπου το μισό της εκτιμώμενης προσωπικής περιουσίας του επιχειρηματία. Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα υποθετικό σενάριο και όχι ένα ποσό που δικαιούται αυτομάτως η σύζυγός του. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του Τζένσεν Χουάνγκ υπολογίζεται στα 162,2 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν την περιουσία του ακόμη υψηλότερα, μεταξύ 170 και 195 δισ. δολαρίων.

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του Τζένσεν Χουάνγκ συνδέεται με τη συμμετοχή του στην Nvidia, καθώς εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 3,4% της εταιρείας. Στην Καλιφόρνια, όπου κατοικεί το ζευγάρι, ισχύει το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης, όπου περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου θεωρούνται κοινά και σε περίπτωση διαζυγίου χωρίζονται στη μέση. Ωστόμως, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν η προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, ο χρόνος απόκτησής τους, τυχόν συμφωνίες μεταξύ των συζύγων και ο τρόπος με τον οποίο αυξήθηκε η αξία τους. Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που θα εξετάζονταν θα ήταν και οι μετοχές της Nvidia, η αξία των οποίων έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Η σχέση της Λόρι Μιλς και του Τζένσεν Χουάνγκ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν οι δυο τους σπούδαζαν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Εκείνη την εποχή, η Λόρι ήταν 19 ετών, ενώ ο Τζένσεν μόλις 17.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit